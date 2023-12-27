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賽事心得／台北馬拉松 人生以服務為目的-AED'R

運動筆記／ Jiajia Lau

穿梭在賽道上(照片來源:攝手春天哥)

國父孫中山先生曾說：『人生以服務為目的』！跑步除了PB，是不是還能做點不一樣？馬拉松賽事上除了配速員、選手、工作人員、交管、志工與攝影師之外，有另一群人揹著AED自動體外心臟去顫器(又稱傻瓜電擊器)，身穿紅衣服穿梭在賽道上，我們是AED RUNNER。

今年很榮幸參與臺北馬拉松的AEDRUNNER，而這些學長、學姐來自四面八方，冒著低溫前來只為了守護我們所喜愛的賽道，本次臺北馬賽道共派出全馬20組、半馬5組將近50名的學長姐一同守護賽道的安全。

來自四面八方的學長姐(照片來源:學長曾哥)

而每一組都會有一位主手、一位副手，身上備有一台AED與急救包，倆倆為一組，一起出發一起到達，這也是AED'R的精神，而完賽區間從330到525間隔約6分鐘安排一組，有這樣的人力，這次我們的學長姐才能這麼快發現患者，並與大會機巡第一時間一同搶救。

不管是你等我，或是我等你，倆倆互相合作(照片來源:瘋迷)

賽前協會還特別安排時間，讓我們複訓AED+CPR，想起各級長官們的話:救人雖免責，但前提是你要會、要敢，且能不疾不徐，當遇到情況當下，只要本能的照著訓練所學，然後用盡你的全力去做，那麼就問心無愧了！

AED+CPR複訓(照片來源:AED粉絲頁)

此次臺北馬除了出任務的學長姐之外，也有不少學長姐為了自己的PB自行參加臺北馬，隱身在人群之中，而今年發生三例OHCA事件，就有一例是出任務的學長與原本要來破PB的學長，一起急救的合作默契，順利搶下黃金救援時間，除此之外，我們也協助急救處理全身經攣及中風的跑友，或是協助外傷應急處理、抽筋.....等等的，這些就是我們一直在做的事情。其實政府推廣AED很久了，現在就連七星山上都有設立AED，可以得知這是多麼重要，DVTT創立AED RUNNER八年多的時間，曾有不少質疑的聲浪，說我們這樣有什麼用？揹著是真的嗎？是在作秀吧？當真正遇到事情時，AED一定能發揮一定的功效，這是無法否認的，然而這次臺北馬電擊了兩位！搶到了黃金時間，最後也都康復出院，不外乎是真的給了我們所有學長姐更多的信心與力量，堅持負重前行八年，八年磨一劍，終於值得了。

亞洲形上觀音山揹水隊於七星公園周邊增設3臺AED（照片來源:陽明山國家公園管理處） 

秘書長曾說：『AED出任務的目標不是完賽，有完賽就是選手們平安順利。』揹著AED跑過大大小小的比賽，很慶幸每一次AED都沒派上用場，因為每位跑友都能順利完成比賽並且回到家中，這也是大家所樂見的「快樂出門、平安回家」，AED不是沒用，而是備而不用，能不用代表大家都很平安。

跑步除了PB，是不是還能做點不一樣?(照片來源:瘋迷)今年臺北馬很榮幸我能與各位學長姐參與其中，我們除了跑步還要觀四面耳聽八方，注意自身周遭的跑友有無異常或怪異行為，而這些都是無償付出，感謝各位學長姐的指導、經驗分享與提攜，讓賽道更安全，並感謝一直以來與我們DVTT AED RUNNER合作的各主辦方，以及所有支持我們的每一位！

一起出發一起到達，這就是AED'R精神(照片來源:All sports)

謝謝您對我們的支持與信任，因為有各位的支持，讓我們能更大聲的說出『我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊 』！

我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊(圖片來源:AED粉絲頁)

By the way:常有人將我們與另一團體搞混，雖然雙方都是為了選手的安全，但因為雙方都有註冊商標，還是要拜託各位不要將我們搞混，免得侵權。『我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊 』！一個人的力量很小，但集合了一群志同道合的人，團結就是力量！人生的成功，不是贏過多少人，而是幫助過多少人。我是古靈精怪-家家，我們下次見 : )

台北馬拉松

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