賽事心得／台北馬拉松 人生以服務為目的-AED'R

穿梭在賽道上(照片來源:攝手春天哥)

國父孫中山先生曾說:『人生以服務為目的』!跑步除了PB,是不是還能做點不一樣?馬拉松賽事上除了配速員、選手、工作人員、交管、志工與攝影師之外,有另一群人揹著AED自動體外心臟去顫器(又稱傻瓜電擊器),身穿紅衣服穿梭在賽道上,我們是AED RUNNER。

今年很榮幸參與臺北馬拉松的AEDRUNNER,而這些學長、學姐來自四面八方,冒著低溫前來只為了守護我們所喜愛的賽道,本次臺北馬賽道共派出全馬20組、半馬5組將近50名的學長姐一同守護賽道的安全。

來自四面八方的學長姐(照片來源:學長曾哥)

而每一組都會有一位主手、一位副手,身上備有一台AED與急救包,倆倆為一組,一起出發一起到達,這也是AED'R的精神,而完賽區間從330到525間隔約6分鐘安排一組,有這樣的人力,這次我們的學長姐才能這麼快發現患者,並與大會機巡第一時間一同搶救。

不管是你等我,或是我等你,倆倆互相合作(照片來源:瘋迷)

賽前協會還特別安排時間,讓我們複訓AED+CPR,想起各級長官們的話:救人雖免責,但前提是你要會、要敢,且能不疾不徐,當遇到情況當下,只要本能的照著訓練所學,然後用盡你的全力去做,那麼就問心無愧了!

AED+CPR複訓(照片來源:AED粉絲頁)

此次臺北馬除了出任務的學長姐之外,也有不少學長姐為了自己的PB自行參加臺北馬,隱身在人群之中,而今年發生三例OHCA事件,就有一例是出任務的學長與原本要來破PB的學長,一起急救的合作默契,順利搶下黃金救援時間,除此之外,我們也協助急救處理全身經攣及中風的跑友,或是協助外傷應急處理、抽筋.....等等的,這些就是我們一直在做的事情。其實政府推廣AED很久了,現在就連七星山上都有設立AED,可以得知這是多麼重要,DVTT創立AED RUNNER八年多的時間,曾有不少質疑的聲浪,說我們這樣有什麼用?揹著是真的嗎?是在作秀吧?當真正遇到事情時,AED一定能發揮一定的功效,這是無法否認的,然而這次臺北馬電擊了兩位!搶到了黃金時間,最後也都康復出院,不外乎是真的給了我們所有學長姐更多的信心與力量,堅持負重前行八年,八年磨一劍,終於值得了。

亞洲形上觀音山揹水隊於七星公園周邊增設3臺AED(照片來源:陽明山國家公園管理處)

秘書長曾說:『AED出任務的目標不是完賽,有完賽就是選手們平安順利。』揹著AED跑過大大小小的比賽,很慶幸每一次AED都沒派上用場,因為每位跑友都能順利完成比賽並且回到家中,這也是大家所樂見的「快樂出門、平安回家」,AED不是沒用,而是備而不用,能不用代表大家都很平安。

跑步除了PB,是不是還能做點不一樣?(照片來源:瘋迷)今年臺北馬很榮幸我能與各位學長姐參與其中,我們除了跑步還要觀四面耳聽八方,注意自身周遭的跑友有無異常或怪異行為,而這些都是無償付出,感謝各位學長姐的指導、經驗分享與提攜,讓賽道更安全,並感謝一直以來與我們DVTT AED RUNNER合作的各主辦方,以及所有支持我們的每一位!

一起出發一起到達,這就是AED'R精神(照片來源:All sports)

謝謝您對我們的支持與信任,因為有各位的支持,讓我們能更大聲的說出『我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊 』!

我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊(圖片來源:AED粉絲頁)

By the way:常有人將我們與另一團體搞混,雖然雙方都是為了選手的安全,但因為雙方都有註冊商標,還是要拜託各位不要將我們搞混,免得侵權。『我們是DVTT AED RUNNER 醫聲救心隊 』!一個人的力量很小,但集合了一群志同道合的人,團結就是力量!人生的成功,不是贏過多少人,而是幫助過多少人。我是古靈精怪-家家,我們下次見 : )