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賽事心得／台北馬拉松 說好的一起笑著手牽手進終點之初馬3:52完賽

運動筆記／ Eva Lee

是的！我們一起笑著手牽手進終點了。從一開始的目標Sub4提高到3:55最終以高標3:52進拱門，這一路的每一步都很重要。

比賽當天我們早早就從桃園出發到台北市政府集合做準備，小汶帶著大家到市政府地下二樓暖身，免去在外的寒風細雨，頂著低溫有個地方可以棲身的感覺真棒！

大竹正妹出發前一定要來一張長腿美照，讓自己緊張的心情能稍稍的平復一下，平常的練習就是為了這天能好好的享受比賽，從容的完成這未知42.195⋯⋯這時的我也問了自己，《妳準備好了嗎？我準備好了》沒想到一起跑的前2K就爆心率，整個就是標準的沒見過世面的新同學😅

前面10K除了前2K的爆心率以外，基本上都是穩穩的跟著我們自備的pacer 小柯的腳步前進，對小柯來說5:20-5:30的配速只是他的緩跑，謝謝小柯賽前幫我們打了一劑強心針志願當我們的Sub4配速員，雖然在這42.195的距離你時不時的飄走，但還是有回過頭來找我們，還算有良心😁

跑了10K左右發現我的後方一直有個貼很近的腳步聲，於是我轉頭問號碼布是03552的同學，我們這車是破4列車喔你要跟上嗎？同學很肯定的說《我要，我今天也想要突破自己！》就這樣新同學上車了，我們吃補給就回頭叫他要吃了，大炮來了對攝影師揮手，新同學也跟著揮手，感覺好像是我們的隊友一樣，回家看照片發現每張都有新同學，他真的跟車跟很緊，有著不放棄的精神，很棒！！

戰前會議有提醒上橋時，穩穩的就好不要快，我們大家也謹記著順順的跑上橋，這時候臉上都還掛著滿滿的笑容呢！殊不知上橋後就笑不出來了😅

依稀記得上橋後變的好冷好冷，風勢跟雨也增強，怎樣也看不到盡頭，珮雯的舊傷也微微的發作，這時只能趕快讓穗到前方幫珮雯擋擋風，後來才知道這座橋是傳說中的大魔王之一。整個過程就這段路跑的最虐心。下橋後大家也快速的調整配速，重啟戰鬥跟美拍模式，準備迎接30k後的心牆。

其實過31K的時候就是我破我人生最長距離的時候了，每過1K就害怕自己的腳會不會抽筋，就開始無限的腦補😅，35K後的心牆沒有出現，在說一次沒有出現，難道這就是《有練就有，沒練什麼都沒有的反饋嗎？》我想我在這時候明白了。

每個人都有自己的心魔，穗的心魔在35K後，我好害怕她在35K的時候會放棄，就像擔心珮雯在橋上會想放掉一樣的焦慮😭，35K後我就會一直回頭看看穗有沒跟上，還好她一路都有跟上，但她身上僅剩下的果膠竟然掉了😩，沒想到後方的新同學馬上說他能支援，真的很感謝，但是我們身上也是都有準備啦😄馬上就解決了這個小插曲。跑著跑著我們進到了市區，心裡的感動不言而喻，對著鏡頭大笑，對著攝影師鼓掌，也為自己用力的拍拍手，為自己比個讚👍。我們做到了！！

我們是不是笑的很開心！！其實平常練跑表情管理也是我們重要的課表之一😁看的出來嗎？我們最後2K正在加速回終點喔👍

轉個彎我們就要準備迎接我們的期末考成績單了，最後會是幾分呢？好像一點也不重要了。此刻重要的是我們進場的隊形還沒喬好啊，最後決定按照身高手牽手排隊形，大家一起美美的進終點。

很開心這一場42.195未知的篇章有你們陪我一起讀完，每一章節都很精彩。

後記：#用心的周董川哥一早頂著寒風在18公里處拉布條幫我們加油，紀錄著我們的臺北馬。

#珮雯製作愛心配速手環，沿路提醒補給時間，沒有妳當前導車我大概會跑的亂七八糟。

#穗美人依我的狀態幫我調整課表，讓我休息的時間夠多又能把課表穩穩的吃下。

最後在整理照片時才發現，原來我們在團練的時候就一直在練習手牽手進終點了啦！！！

我們真的是很鬧欸！

台北馬拉松

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