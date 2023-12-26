賽事心得／台灣盲友環台為公益而跑 牽絆─是一種信任

擔任安哥的陪跑員

「台灣盲人環台為公益而跑」去年無意間看到這個新聞而知道他們，但因為時間不允許所以沒有參與陪跑，今年在臺北馬博覽會的時候有看到他們擺攤，當時就有到攤位向他們了解一下活動資訊，這次活動的時間相當漂亮 ，剛好學校運動會補假，於是就和翔哥Vince相約參與12/25的行程。-04:50的鬧鐘一響，腦子想著我怎麼會設這個鬧鐘，停滯3秒後才回想起等等要搭05:30的莒光號前往竹南車站，感謝上天的恩賜，今天的天氣跟前幾天比起來真的是好太多了，雖然還是冷颼颼，但至少陽光普照。

擔任第七屆盲人環台活動第三天的鳴槍人員

起跑時間為07:00整，06:19抵達竹南車站後先去買一杯熱巧奶當作早餐暖暖身子，接著就到廣場與大會會合，相較於前兩天是假日，今天的陪跑人員不算太多，所以來陪跑的跑友大會都會視為「貴賓」，我和Vince接連被cue到前面向大家自我介紹，讓我非常的害羞...，更有趣的是我今天還擔任鳴槍貴賓呢！

原本只是想說跟團陪跑，結果'安仔大哥'超大膽的邀請我擔任他的陪跑員，老實說我原本沒有想過今天有機會牽上陪跑繩帶著盲友跑步，安哥問我會緊張嗎? 我說不會，果然薑還是老的辣，千萬別小看這條陪跑繩，這可是陪跑員與盲友之間的溝通工具，安哥也說從繩子可以感受出來我真的也算是大膽，沒有感覺到我是緊張的，因為如果只要一緊張，繩子的張力、手臂的擺動都可以明顯讓對方感受出當時的情緒，就這樣，我和安哥沿著臺13線跑了8公里，在8公里的補給站安哥就先上補給車休息，而我繼續擔任陪跑員，今天我的第二位夥伴是'宏祐大哥'。

擔任祐哥的陪跑員

我和祐哥不是第一次見面，去年我去參加展翼視障協力車的烏來領騎志工就認識他了，這也是我覺得陪跑員和盲友間的默契是一件很重要的事，帶著祐哥跑的路段比較崎嶇 ，有連續上坡 也有大下坡，也許就是彼此認識，所以我們在搭配上可以算是非常順利，不過在第17公里的補給點之前有個小斜坡，因為還不夠熟悉帶領盲友的技巧，我們兩個差點撞上，旁邊熱心的工人姊姊還跟我說了一些技巧，真的非常的感謝，今天不僅是來陪跑，更是一種學習。

牽絆 是一種信任，陪跑繩可以將'礙'變成'愛'

「牽絆 是一種信任」這是我今天在跑步的時候腦袋冒出的一句話，跑步 ，可以是追求自我的一項運動，更可以是帶領弱勢跨出他們心中的礙。繩子，聽起來是種約束，但它卻可以讓「礙」變成「愛」，擔任陪跑員是一件意義非凡的事，今日的體驗絕對是一個起點，未來的我一定會想辦法取得協會所認證的陪跑員資格。

Vince擔任祐哥陪跑員

到了第21公里的補給點後換成Vince帶領祐哥，我在前面獨跑，其實這個時候我已經有點累了，因為上週日剛比完臺北馬後大休一周，今天才恢復跑步，所以目前跑起來的量對我來說有點點超標了，所幸昨晚我們有先想好撤退點，剛好跟我們預期的差不多，於是在第26公里的補給站和他們拍照後，我們就前往龍港車站搭車返程。

台灣盲人環台為公益而跑

不得不說盲人環台賽的補給我覺得相當的豐富，非常感謝各界人士與廠商的支持與贊助，讓這麼有意義的活動可以持續至今已經是第7屆! 今天是環臺第3天，接下來還有13天他們會繼續奔跑著，就像祐哥說的:「1個人跑得快 2個人跑得遠 3個人跑得久...」，邀請大家如果時間允許，也可以加入陪跑的行列呦~

活動連結:https://www.facebook.com/runforrose?locale=zh_TW