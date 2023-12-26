快訊

謝立功對黃珊珊訂KPI 民眾黨茶壺風暴為何選前就引爆？

失聯2周終於找到人！普亭頭號政敵納瓦尼遭證實流放北極

NBA／AD耶誕節40分比肩Kobe 惜隊友熄火不敵綠衫軍

賽事心得／台灣盲友環台為公益而跑 牽絆─是一種信任

運動筆記／ YING CHI HONG

擔任安哥的陪跑員

「台灣盲人環台為公益而跑」去年無意間看到這個新聞而知道他們，但因為時間不允許所以沒有參與陪跑，今年在臺北馬博覽會的時候有看到他們擺攤，當時就有到攤位向他們了解一下活動資訊，這次活動的時間相當漂亮 ，剛好學校運動會補假，於是就和翔哥Vince相約參與12/25的行程。-04:50的鬧鐘一響，腦子想著我怎麼會設這個鬧鐘，停滯3秒後才回想起等等要搭05:30的莒光號前往竹南車站，感謝上天的恩賜，今天的天氣跟前幾天比起來真的是好太多了，雖然還是冷颼颼，但至少陽光普照。

擔任第七屆盲人環台活動第三天的鳴槍人員

起跑時間為07:00整，06:19抵達竹南車站後先去買一杯熱巧奶當作早餐暖暖身子，接著就到廣場與大會會合，相較於前兩天是假日，今天的陪跑人員不算太多，所以來陪跑的跑友大會都會視為「貴賓」，我和Vince接連被cue到前面向大家自我介紹，讓我非常的害羞...，更有趣的是我今天還擔任鳴槍貴賓呢！

原本只是想說跟團陪跑，結果'安仔大哥'超大膽的邀請我擔任他的陪跑員，老實說我原本沒有想過今天有機會牽上陪跑繩帶著盲友跑步，安哥問我會緊張嗎? 我說不會，果然薑還是老的辣，千萬別小看這條陪跑繩，這可是陪跑員與盲友之間的溝通工具，安哥也說從繩子可以感受出來我真的也算是大膽，沒有感覺到我是緊張的，因為如果只要一緊張，繩子的張力、手臂的擺動都可以明顯讓對方感受出當時的情緒，就這樣，我和安哥沿著臺13線跑了8公里，在8公里的補給站安哥就先上補給車休息，而我繼續擔任陪跑員，今天我的第二位夥伴是'宏祐大哥'。

擔任祐哥的陪跑員

我和祐哥不是第一次見面，去年我去參加展翼視障協力車的烏來領騎志工就認識他了，這也是我覺得陪跑員和盲友間的默契是一件很重要的事，帶著祐哥跑的路段比較崎嶇 ，有連續上坡 也有大下坡，也許就是彼此認識，所以我們在搭配上可以算是非常順利，不過在第17公里的補給點之前有個小斜坡，因為還不夠熟悉帶領盲友的技巧，我們兩個差點撞上，旁邊熱心的工人姊姊還跟我說了一些技巧，真的非常的感謝，今天不僅是來陪跑，更是一種學習。

牽絆 是一種信任，陪跑繩可以將'礙'變成'愛'

「牽絆 是一種信任」這是我今天在跑步的時候腦袋冒出的一句話，跑步 ，可以是追求自我的一項運動，更可以是帶領弱勢跨出他們心中的礙。繩子，聽起來是種約束，但它卻可以讓「礙」變成「愛」，擔任陪跑員是一件意義非凡的事，今日的體驗絕對是一個起點，未來的我一定會想辦法取得協會所認證的陪跑員資格。

Vince擔任祐哥陪跑員

到了第21公里的補給點後換成Vince帶領祐哥，我在前面獨跑，其實這個時候我已經有點累了，因為上週日剛比完臺北馬後大休一周，今天才恢復跑步，所以目前跑起來的量對我來說有點點超標了，所幸昨晚我們有先想好撤退點，剛好跟我們預期的差不多，於是在第26公里的補給站和他們拍照後，我們就前往龍港車站搭車返程。

台灣盲人環台為公益而跑

不得不說盲人環台賽的補給我覺得相當的豐富，非常感謝各界人士與廠商的支持與贊助，讓這麼有意義的活動可以持續至今已經是第7屆! 今天是環臺第3天，接下來還有13天他們會繼續奔跑著，就像祐哥說的:「1個人跑得快 2個人跑得遠 3個人跑得久...」，邀請大家如果時間允許，也可以加入陪跑的行列呦~  

活動連結:https://www.facebook.com/runforrose?locale=zh_TW

路跑

延伸閱讀

影／「媽媽市長」盧秀燕竹南市場拜票 力挺陳超明爭取連任

影／帽T繫繩一直晃怎處理？日本UNIQLO教3招綁法讓冬天更有型

被爆綑綁虐待阿嬤…外籍看護落淚哭訴 家屬吐露真相：她照顧得很好

桃園國際半馬周六登場 日本「山神」神野大地來台陪跑

相關新聞

跑步小品／她真的「抽」中波士頓馬拉松！

Lily江玲螢現在回想起四月的波士頓馬拉松取得六星甜甜圈獎牌仍然笑得好甜，因為實在是太美好的回憶，直說自己非常幸運！此話不假，她是真幸運，因為她的波馬資格是抽籤抽到的！

盼成為台灣第三場國際認證賽！首屆台南國際馬逾5000人參賽

臺灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟 22 日於奇美博物館阿波羅噴泉廣場舉辦臺灣臺南國際馬拉松記者會，宣傳由其共同主辦之臺灣臺南國際馬拉松將於 113 年 1 月 7 日（星期日）於臺南都會公園 P4 文賢停車場熱鬧開跑，競賽項目共分為全程馬拉松組（42.195K）、半程馬拉松組（21.K）、挑戰組（10K）及親子休閒組（3K），本次賽事計有 21 個縣市、22 個國家的選手報名參加，共計 5,078 人共襄盛舉。

賽事心得／台灣盲友環台為公益而跑 牽絆─是一種信任

原本只是想說跟團陪跑，結果'安仔大哥'超大膽的邀請我擔任他的陪跑員，老實說我原本沒有想過今天有機會牽上陪跑繩帶著盲友跑步，安哥問我會緊張嗎? 我說不會，果然薑還是老的辣，千萬別小看這條陪跑繩，這可是陪跑員與盲友之間的溝通工具，安哥也說從繩子可以感受出來我真的也算是大膽，沒有感覺到我是緊張的，因為如果只要一緊張，繩子的張力、手臂的擺動都可以明顯讓對方感受出當時的情緒，就這樣，我和安哥沿著臺13線跑了8公里，在8公里的補給站安哥就先上補給車休息，而我繼續擔任陪跑員，今天我的第二位夥伴是'宏祐大哥'。

賽事心得／台北馬拉松 從遙不可及到沒有問題的初半馬

不在預期內的計畫才最叫人津津樂道，故事要從今年 7 月 27 日說起，「最近突然好想跑馬拉松！」很少講個人私事的我，在那次部門週會上說了這句話，台下兩位也有興趣的同事立馬上網搜尋賽事了，都沒有跑過半馬的三個人最後決定一起報名 12 月中的台北馬半馬，沒想到今年沒有順利抽中田中馬 10k，第一個路跑賽就要解鎖21k。其實在這之前已經有看過台北馬的宣傳廣告了，但當我看到只有半馬跟全馬的距離，真的是毫無考慮的直接把廣告按掉欸！而會開始再有跑步的想法是因為年初換了工作，現在家裡到公司距離是前個工作的兩倍，便沒有再以 ubike 通勤，但又覺得應該要保持運動，有天下班走去捷運站的路上發現了個開放的國小操場，於是下班後有空就常常去報到啦～自從有想要參與路跑賽事後，每次跑步就開始一次一次將距離再拉長一點點 1k、2k、3k，卡在 3k 的距離大概有半個月，每次到這個距離都覺得大腿前側好酸就停下來了， 8 月份第一跑終於成功突破來到了 5k，那段日子在 NRC 的 app 上開啟了跟同事們的排名爭奪戰。

路跑／首屆桃園國際半馬女子組香港姚潔貞奪冠 張善政市長冷風中為跑者加油

桃園市田徑場於12月23日星期六上午6點迎來了桃園國際半程馬拉松賽事，這場路跑半馬組、4公里組途經繁華桃園市區，12公里輕越野組則是跑入虎頭山步道，起終點更特地選在田徑場裡，讓衝線選手接受民眾的注目與

桃園國際半馬賽 日本菁英選手神野大地、玉名市長率隊來台交流

2023年12月22日，桃園市迎來了桃園國際半程馬拉松賽事的賽前記者會，匯集了許多重要的官員和嘉賓。桃園市政府王明鉅副市長、桃園市體育局許彥輝局長等貴賓出席了此次活動，共同展現了對這項賽事的支持和期待

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。