賽事心得／台北馬拉松 從遙不可及到沒有問題的初半馬

不在預期內的計畫才最叫人津津樂道，故事要從今年 7 月 27 日說起，「最近突然好想跑馬拉松！」很少講個人私事的我，在那次部門週會上說了這句話，台下兩位也有興趣的同事立馬上網搜尋賽事了，都沒有跑過半馬的三個人最後決定一起報名 12 月中的台北馬半馬，沒想到今年沒有順利抽中田中馬 10k，第一個路跑賽就要解鎖21k。其實在這之前已經有看過台北馬的宣傳廣告了，但當我看到只有半馬跟全馬的距離，真的是毫無考慮的直接把廣告按掉欸！而會開始再有跑步的想法是因為年初換了工作，現在家裡到公司距離是前個工作的兩倍，便沒有再以 ubike 通勤，但又覺得應該要保持運動，有天下班走去捷運站的路上發現了個開放的國小操場，於是下班後有空就常常去報到啦～自從有想要參與路跑賽事後，每次跑步就開始一次一次將距離再拉長一點點 1k、2k、3k，卡在 3k 的距離大概有半個月，每次到這個距離都覺得大腿前側好酸就停下來了， 8 月份第一跑終於成功突破來到了 5k，那段日子在 NRC 的 app 上開啟了跟同事們的排名爭奪戰。

後來看到台北馬有開設半馬訓練營，但報名表單上要寫上個人紀錄，那時候最長距離只有 8k 想說這樣會不會太短，於是在報名截止的前一天硬是跑跑停停交出了 10k 的成績（時間1:10:07/均速7:01），當下想說沒有任何賽事經驗又是偏慢的速度應該不會錄取吧！結果居然在一天之後收到錄取的簡訊！收到錄取訊息的當下既興奮但同時也超級緊張焦慮。

9 月 26 日迎來第一次半馬訓練營，熱身 5k +跑 60min，那時候平日大概就是跑 5k 收工，可想而知後面的 60min 真的是腳好沉重⋯⋯，最終只跑了 7.84k（均速7:46），還停了 3-4 次去喝水。但那次的 pacer 嘉鵬哥讓我了解到原來跑步不只是單純地用腳跨出每一步，而是可以運用手擺動的位置及上半身傾斜的角度等等的方式讓跑步更輕鬆但卻有效率，還有除了訓練營之外也要找時間自己輕鬆跑把基底穩固，也建議可以多看看網路上長跑相關的影片，從此之後我的 YT 推薦總是滿滿的各樣運動的推播。9 月 30 日「寶藏巖國手之道」初體驗，前天晚上緊張到早早躺平但在凌晨 00:37 就自動醒來跳下床看時間，當下看到這個時間，第一個想法不是「哦～原來現在才十二點多」，而是手機是不是壞掉了不是應該早上了嗎！那天早上在附近鬼打牆了好久才找到集合的位置，抵達的時候大家幾乎已經完成了一趟的來回，於是我便跟上最後一班列車開啟了河濱的第一次晨練，我的第一趟回程(5k)的最後就有點吃力了開始掉速。

再出去的時候已經完全跟不到原本的列車，最後被 914 姐帶回來，一路上聽她分享是因為逛街可以逛很久，所以被男朋友推坑開始跑步的故事，大家會開始跑步的初心都各不相同，但很開心我們都因為跑步而相遇。

10 月 3 日第一次包場的 50min 測驗，雨下整夜我也成了防水的跑者，僅僅兩次的團練便明顯的感覺到自己的進步，最終跑了 7.61k（均速6:34），跟著訓練營的大家一起跑著也變得不再孤單。對了！這次訓練結束後終於入手了第一隻跑錶！期待透過工具的輔助更知道自己當下的狀況，同時也紀錄著過程中的成長。

10 月 21 日清晨五點的福和橋迎來第一個半馬練習，在這之前最多就是 13k 左右，對於能不能順利完賽除了懷疑更多的應該是膽怯。10k 休一次補水，13k 小腿開始好酸好沈重，小豬姊姊開起演唱會模式的打氣「一定要相信自己～儘管他們不看好～」，18k 最想停下腳步的時候，回程掉到7分速後面多了 AR 教練、pacer、學員陪我跑完最後，回家看照片真的是好感動！那時候越跑越後面，大家都說：「不要掉不要掉要結束了～」最後回來看到一排攝影大哥，可是我真的沒有力氣做表情管理……。（我以為那次跑完我會落淚，因為每次看別人跑馬拉松的影片我都會哭，覺得天啊為什麼要這麼累，但我卻又身在其中也是在跑長跑的人，然後現在打到這邊的紀錄我邊打邊哭哈哈哈）謝謝大家～我做到了！！！練習的初半馬（21.17k/2:22:06/均速6:43），心裡感覺好踏實。

10 月 28 日我以為跑完一個 21k 就不會想再清晨五點出現在福和橋了（每次教練問假日誰要來五點，我都不敢舉手，但禮拜五晚上還是會設定好三點半的鬧鐘）， 完成了一次後就覺得有目標可以去努力，第二次半馬練習不僅雨神同行還全程不停腳，不小心把手錶按掉所以應該跑了 22k 最後好崩潰，可是這次配速有穩定一點了！（21.52k/2:26:47/均速6:49）這次竟然跑到肚子餓，跑完之後小豬姐給了我能量果凍，才開始認識到了長跑的補給。十月份的跑量第一次破百來到了 173k！

11 月 5 日六日兩天都到福和橋報到，這天帶我們的是桃區的 pacer 們，印象中是好像是賽事前後的練習，所以課表是 LSD90min ，教練點我去跑離 pacer 最近的位置希望我不要掉隊，於是一直很嚴謹的跟跑，過程中我看著手錶的配速落在 6:10 上下，那時候心想這個速度對我來說不是輕鬆的慢跑誒！以為自己到後面會陣亡整個過程幾乎不敢講話，結果我居然順利跟完全部的 13.6k（均速6:16），而且到最後還能感受到輕盈地在跑步～

11 月 7 日練完整個人都變得輕飄飄像是昇華一樣的變速跑，睡覺都有哨子的聲音，很久沒有跑到側腹痛，那天兩邊一起痛起來，後面又喘的跟狗一樣，但後來覺得有點懷念特別是有一次衝刺的時候左右兩邊都是男生，可以跟他們跑在同樣的速度讓我覺得哦原來我也可以跟他們一樣快耶～跑完之後才知道原來那天帶我的 pacer 是全馬跑進 3hr 內的光陽哥，難怪回想那 50min 完全沒有聽到光陽哥在喘氣......。

11 月 18 日 清晨五點的半馬練習，天氣是跟今年台北馬差不多冷的 13 度，那天早上起床我只想說這個天氣這個時間出門認真嗎，第一趟跟著末班列車，12k 回程補水被大家帶到 5:40 接近爆掉邊緣，於是後面幾乎就是獨推到結束，雖然有點被拉爆但還是好感謝大家前段的帶領那天的均速推進了 30s！（22.07k/2:17:30/均速6:14）

11 月 21 日配速跑六分速，之前的六分速都是六分多的速度，結果這次幾乎都跑在 5:50 上下，甜甜圈倒數第三圈真的不行了下來喝一口水再上車，好可惜就差一點點！可是兩個月前這個均速我完全沒有想過。

11 月 25 日我的最後一個清晨五點的半馬，獨推了全程，在跑的過程中發現自己右下背到臀部大腿後側都偏緊繃，想說跑一跑就會鬆開了所以沒有停下來，而這是又突破了之前的記錄（21.11k/2:07:43/均速6:03），看到這個時間腦海中閃過離台北馬還有一些日子，是不是再努力一點有機會可以挑戰破 2。

但那次過後的訓練就發現自己好像受傷了，後來每次跑步變得好不快樂，之前訓練結束都會帶著期待的心情馬上打開 app 查看今天的紀錄，看看這次又破了什麼紀錄（幾乎每次訓練我都會破紀錄哈哈哈），但後來連輕鬆習慣的速度都沒有辦法跟完全程，小腿就緊繃到找不太到支撐的感覺，破 2 的想法完全從我的腦海中消失，只想知道我還可以順利用跑的跑完半馬嗎？12 月份跑量直線下滑，少到在賽前只有 25k，按摩伸展成了每天的日常外加偶爾的電療，時間來到了 12 月 17 日台北馬，開跑前右臀跟小腿仍舊有些酸感，那整個禮拜都在休息，我不知道身體有回到好的狀態了嗎？開跑前的帶著興奮期待卻也焦躁不安的心情等待著七點的到來。

跟同事一起在 D 區起跑，以為已經卡到算前面的位子了，結果其實超後面⋯⋯，大會時間過了整整 9 分鐘才踩到起點，一路上左鑽右鑽狂追 2:30 的氣球，同時也感受一下今天身體的狀況好像還可以耶！第一次參加路跑剛開始看到綠燈轉紅燈總會下意識地想要停下來，下一秒才想到不對，我在路跑呀！7.5k 終於追到了 2:30 列車順利把同事送上車，前面一直很怕會不會太快後面害到她，一直轉頭問還好嗎？可以嗎？會太快嗎？（最後同事破了半馬練習的紀錄快20分鐘我好開心！），後段就獨跑期待今天的身體會帶我去到哪裡（喔對了！那天在夢裡已經跑了一場半馬，過程我什麼也記不得，只記得最後完賽時間是 2:05:00），結果太心急配速亂七八糟，心率也早早就看到 200，不意外的快 13k 就遇到撞牆，進水站喝水依然不會邊跑邊喝馬上就嗆到（後面喝水就停下來快速喝掉在走），很累的時候剛好看到補給有仙草！賽前是完全沒有打算拿仙草的，但腦袋浮現的是好好享受比賽，就喝了一杯好快樂立馬回血！每每看到快要不行的跑者，在經過他們的時候就說了幾聲加油，幫別人打氣的同時也是鼓舞自己！以前的我完全不敢說跑步是一件快樂的事情，畢竟每次去訓練前我都緊張到乾嘔哈哈哈哈，雖然最後沒有再往前追到氣球，但這天一路上真的好快樂喔！我真的～有快快樂樂的跑著～而且可以跟一大群人跑在台北的街頭，真的是太！酷！了！

我把故事的第一個篇章說完了～謝謝這段路上幫助過的人，你們讓 21.0975k 變得不再是遙不可及的距離！跑齡 0.5 年持續成長中， PB 停在 2:13:42，下一次身體會帶我去到哪裡，我已經開始期待！