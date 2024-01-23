澳網／小蠻牛晉級 男單8強出列

澳網單打8強昨全部出爐，世界排名第2的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯沒遇太大阻礙，第四輪只花1小時又49分鐘就以6：4、6：4、6：0拍下塞爾維亞對手凱柯曼諾維奇，下戰將和德國「金童」澤瑞夫爭奪4強資格。

20歲的阿爾卡拉斯去年因傷缺席澳網，但接續3場大滿貫至少都打進4強，溫布頓更高捧金盃，加上2022年美網冠軍，一舉登上「世界球王」；目前排名第2的他澳網以第2種子身分參賽，開打前還提前兩周到墨爾本備戰，昨天奪勝後透露，每場比賽前的例行公事就是「吃壽司」，讓拉沃球場球迷笑聲不斷。

阿爾卡拉斯前一場因對手退賽，只打1小時又6分鐘就晉級，昨天延續快打風格，全場沒被逼出任何破發點，第三盤更賞給對手「鴨蛋」，首度打進澳網8強的他說：「我覺得漸入佳境，愈來愈舒服，在這比賽是種榮幸，這是座很美的球場，這裡的球迷很棒，我希望打出最佳表現。」他還嘴甜說，在墨爾本感覺就像在家一樣，希望能每天持續進步。

稍早列第6種子的德國名將澤瑞夫通過5盤大戰考驗，淘汰英國好手諾里，將和阿爾卡拉斯進行生涯第8度對決。

澤瑞夫前年法網4強賽對戰「西班牙蠻牛」納達爾時腳踝「翻船」，韌帶撕裂後休養超過半年，才在去年初回歸賽場。阿爾卡拉斯提到，去年美網8強賽也曾面對澤瑞夫，感覺當時對手並非最好狀態，這次交鋒相信雙方都有高水準演出，「這會是場很棒的比賽，我會展現百分百狀態，很期待這次對決。」

不同於男單，澳網女單今年種子落滿地，列頭號種子的波蘭「世界球后」斯威雅蒂、居第3種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜都提前落馬，昨天前冠軍、列18種子的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡也落馬，遭會外賽晉級的烏克蘭黑馬雅絲特蓮絲卡直落二擊落。