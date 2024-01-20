澳網／第3種子梅德維夫擊敗奧格－阿里辛 闖進第4輪

俄羅斯名將梅德維夫今天以6比3、6比4、6比3擊敗加拿大選手奧格－阿里辛，闖進澳洲網球公開賽第2週賽事，在第2度深夜馬拉松式比賽後，梅德維夫幾乎沒有展現出疲態。

路透社報導，來自俄羅斯的第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev），昨天凌晨在落後兩盤下連追3盤擊敗芬蘭選手魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）。今天戰勝奧格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime）是他在澳網第5度輕鬆打入第4輪時，展現自己的最佳狀態。

梅德維夫說：「這很艱難，尤其是在上一場比賽之後，但我很高興能夠發揮出良好的水準。」他職業生涯對陣奧格－阿里辛的戰績為7勝0負 。

澳網女單頭號種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網第3輪比賽中以6比3、3比6和4比6輸給捷克小將諾斯科娃（Linda Noskova），讓她與第一座澳網冠軍和第5座大滿貫賽事獎盃失之交臂。

諾斯科娃成為自1999年茉莉絲摩（AmelieMauresmo）擊敗戴凡波（Lindsay Davenport）以來，第一位在澳網擊敗頭號種子球員的青少年選手。

諾斯科娃說：「我無言以對，我知道這將是一場精彩的比賽，對手是世界排名第一的選手，但我真的沒想到結果會是這樣。」