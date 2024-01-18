澳網／約克維奇鏖戰逾3小時晉第三輪 與觀眾火爆互嗆
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在澳網第二輪鏖戰逾3小時才擊敗澳洲選手巴比倫，且於賽事期間與觀眾爆發口角，甚至怒嗆對方「要不要下來當著我的面講」。
法新社報導，世界球王喬科維奇以6比3、4比6、7比6（7比4）、6比3淘汰巴比倫（Alexei Popyrin)，晉級澳網第三輪。
約克維奇本屆將力拚生涯第11座澳網冠軍，下場比賽將對決阿根廷好手艾切維利（Tomas MartinEtcheverry）。
在第4盤初，約克維奇曾與一名觀眾激烈爭吵。他表示：「場上有人對我說了很多事情…我幾乎整場比賽都在忍耐。」
約克維奇說：「在某個時刻，我覺得受夠了，而我問他要不要下來當著我的面講。」
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