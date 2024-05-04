訓練花枝幼苗肯吃冷凍蝦餌 掌握復育關鍵密碼

國立台灣海洋大學助理教授徐德華掌握虎斑烏賊完全養殖技術，與新北共推增殖放流與海洋復育。市府今天表示，人工復育最困難的是訓練只吃活餌的花枝幼苗，能吃冷凍退冰餌料。

虎斑烏賊又名法老墨魚、法老烏賊，俗名「花枝」，漁業處今天告訴中央社記者，與台灣海洋大學合作，推動花枝（烏賊）、花蟹（鏽斑蟳）、九孔鮑及魚苗，增殖放流等海洋復育及科研工作。

花枝與花蟹是台灣東北角的重要經濟物種，「雙花計畫」的科研成果，獲農業部「第3屆國家農業科學獎」傑出團隊獎，計畫執行的水產養殖學系助理教授徐德華也獲「潛力新秀獎」，日前在市政會議分享榮耀。

漁業處說，徐德華年輕、肯吃苦，又有博士學術背景，兼具保育觀念、現場實務工作經驗，還曾當選十大傑出青年。團隊成功掌握完全養殖技術，並連續多年將復育的花枝作為放流、教育導覽、研究使用。

漁業處回應記者詢問表示，因花枝是以狩獵活體為食的生物，人工復育的「馴餌」過程最困難。起初要讓花枝幼苗學會開口進食活體蝦苗，逐漸適應後，肯吃冰暈的蝦苗、冷凍的蝦苗。掌握最佳馴餌的關鍵密碼，才有辦法順利培育花枝長大。

徐德華表示，雄花枝在繁殖季時全身布滿咖啡色老虎斑紋及白色橫紋，非常明顯。雄花枝會伴遊配對的雌花枝，以頭對頭方式交配，將精蟲莢放在雌花枝口器周圍；在交配後數小時內開始產卵。約3至4週後，會孵出袖珍可愛的小花枝。

漁業處說，正值花枝繁殖季節，委請龍洞漁港附近漁民鄭慶煌，蒐集身強體壯適合當做種魚的大花枝，移入陸上水泥池暫養復育。目前開放免費參觀海洋教育導覽，深入探索花枝求偶的奧秘行為。有意者可在漁業處官網預約報名。