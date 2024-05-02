二水生態教育館外架巢箱 吸引領角鴞養大寶寶後離巢
台中市野生動物保育學會與南投德安啟智教養院，在彰化縣二水生態教育館外架設貓頭鷹巢箱，由志工協助環境整理、監測，成功吸引領角鴞築巢育雛，近日順利離巢。
農業部林業及自然保育署南投分署長李政賢表示，二水生態教育館成立18年，最早為台灣獼猴保育基地，現轉為野生動物保育基地，希望將生態保育、生物多樣性保育觀念深植大家心中。
林保署南投分署今天發布訊息指出，台中市野生動物保育學會認養二水生態教育館後，監測發現穿山甲、草鴞、領角鴞、鳳頭蒼鷹及大赤鼯鼠出沒。
保育學會帶領南投德安啟智教養院服務對象，在館外架設貓頭鷹巢箱，由保育志工協助整理環境，3月吸引領角鴞築巢育雛，近日離巢。
南投分署表示，二水生態教育館不只是生態保育，也將關懷擴及社會弱勢族群，預計將既有館區打造成更具包容性環境，為社會弱勢提供參與動物照養機會，從陪伴動物中得到心靈慰藉。
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