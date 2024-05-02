二水生態教育館外架巢箱 吸引領角鴞養大寶寶後離巢

整間屋子都裝滿了警報器的感覺。國外一對夫婦在自家院子飼養了上百隻的天竺鼠，每到放飯時間就是一陣大場面。天竺鼠們快樂的開飯影片也被網友不斷轉發，響徹雲霄的「警報聲」意外療癒許多網友。

2024-05-01 17:24