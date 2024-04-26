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2年搶救 烏溪巴氏銀鮈估達800尾

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
烏溪特有的「巴氏銀鮈」，一度瀕臨絕種。圖／林業保育署南投分署提供
烏溪特有的「巴氏銀鮈」，一度瀕臨絕種。圖／林業保育署南投分署提供

巴氏銀鮈生存在烏溪流域中下游，是瀕絕的保育類野生動物，林業保育署南投分署和地方2年前發起搶救運動，整合跨域力量並協調分工，讓族群數量恢復到800多尾，後續將視天然棲地水體狀況回放，為巴氏銀鮈開創一線生機。

南投分署表示，巴氏銀鮈主要分布在烏溪流域中下游，因受到棲息地縮減、破壞與人為干擾，在工程擾動與極端氣候影響，水生棲地逐漸消失，面臨生存危機，被列入極度瀕危等級的名單中，差點從台灣水域消失。

分署長李政賢表示，2年前發動搶救巴氏銀鮈，透過國土生態綠網平台串聯公私單位，整合跨域力量並協調分工，逐步在烏溪流域，進行原生族群監測、棲地復原、魚隻搶救流程，監測掌握巴氏銀鮈在烏溪中下游分布及相對數量，實際執行河川乾涸、河川改水道工程時之魚隻營救與庇護。

去年底和今年初分別在烏溪乾涸時期，搶救移入的魚隻，目前皆穩定存活並自然繁殖，保守估計族群數量已達約800尾。

南投分署並指出，巴氏銀鮈為台灣特有的原生淡水魚，是微微散發銀色光芒的中小型魚，2009年被列入瀕臨絕種一級保育類動物，2017年公布的「台灣淡水魚類紅皮書目錄」，為國家極危等級（NCR），如今各方合作有成，已讓巴氏銀鮈能安居生存在中部烏溪流域。

保育類野生動物 南投 淡水
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