宜蘭小燕鷗繁殖季 擅闖圍網要罰

海洋保育類小燕鷗每年4到8月從南半球飛到台灣海岸線，在宜蘭多處溪口築巢繁衍，去年孵化成功率約50％，但孵化失敗原因有人為干擾等因素，縣府與民間單位合作在3處溪口架圍網保護小燕鷗等野生動物，民眾若違法進入，最高可依野生動物保育法罰30萬罰金。

小燕鷗在宜蘭縣內主要棲息在蘭陽溪、新城溪與南澳南溪口，宜蘭縣府與無尾港文教促進會、宜蘭野鳥學會等民間單位合作，前年開始推動復育計畫，調查各溪口小燕鷗築巢數量，架設圍網提醒民眾勿入。

野鳥學會總幹事陳樹德指出，去年調查中，5月7日第一次發現蘭陽溪口巢穴，5月14日發現南澳溪口巢穴，截至8月底2處溪口共737巢，孵化成功率約為50%；導致孵化失敗的除了人為干擾，大水淹沒、野狗、沙蟹等其他野生動物也是重要原因。

農業處表示，4月1日起在3處溪口都架設好圍網，將持續到8月底；民眾從遠處就可以清晰辨認，若無申請請勿以任何方式進入，違者可依野生動物保育法第18條第1項，處1年以下有期徒刑、拘役，或科或併科6萬元到30萬元罰金。

縣府今年與民間單位合力規畫小燕鷗保育系列活動，昨開幕邀請200多名民眾淨灘，5月到8月陸續舉辦賞鳥活動、保育行動劇巡迴演出、各式講座，詳細資訊將公告於農業處粉絲專業；除了小燕鷗，其他海洋生物也是保育目標，如近3年擱淺上百隻的海龜、10多隻鯨豚等。