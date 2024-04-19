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燕鷗繁殖季將至 海保署籲「四不一要」守護海鳥

中央社／ 高雄19日電

燕鷗繁殖季將至，近期彰化、桃園沿海陸續出現蹤跡，海保署提醒民眾遵守「四不一要」，車輛不穿越巢區，不接近繁殖巢，不造成遊蕩犬貓群聚，不餵食小燕鷗，遊憩要注意腳下。

燕鷗繁殖季即將到來，近期彰化、桃園等縣市沿海地區陸續出現燕鷗蹤跡，尤以小燕鷗最多，各地也頻傳鳥友目擊燕鷗盤旋尋找繁殖育雛地點消息。

海洋保育署今天發布新聞稿提醒民眾，從事海域活動，務必遵守「四不一要」原則，應注意車輛「不」穿越巢區、「不」接近繁殖巢、「不」造成遊蕩貓犬群聚、「不」餵食小燕鷗、遊憩活動「要」注意足下，讓海鳥家族生生不息。

海保署表示，每年4月至7月春夏交替之際，是燕鷗到訪台灣尋找適合生育後代地點高峰期。其中，小燕鷗是少數在台灣本島繁殖鷗科鳥類，也是保育類野生動物，全台多處河口及沙灘都可能雀屏中選成為小燕鷗的家。

海保署說明，自民國110年起，便持續與國立台灣大學研究團隊、各地方政府、各地方鳥會及在地團體合作進行全台小燕鷗調查，了解其繁殖情形及族群分布狀況。根據調查結果，112年共記錄到3185隻小燕鷗成鳥，分布數量前3名的縣市分別為嘉義縣、宜蘭縣及花蓮縣。

海保署強調，在各地政府與在地夥伴持續精進保育作為，以及國人保育意識逐漸抬頭下，小燕鷗成鳥紀錄數量雖呈現增加趨勢，但繁殖仍充滿各種挑戰。除了夏季常見的颱風，也包括遊蕩犬貓、猛禽等天敵，及人類活動干擾，需要大家遵守「四不一要」，共同守護燕鷗家族。

保育類野生動物 台灣大學 鳥會
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