長槍驅猴挨批 壽山動物園：已換短槍

高雄柴山獼猴橫行，傳出壽山動物園保全人員以1公尺長空氣長槍驅趕獼猴，外界擔心對入園幼兒留下不良觀感，且有違動物保育精神。觀光局長高閔琳表示，園區保全人員緊急事件才動用空氣槍，會以保護動物立場處理人猴共處爭議。

高雄市議員簡煥宗指，壽山動物園原本就是獼猴棲地，為解決人猴衝突，動物園有很多改善工程，並設宣導看板，不過他發現安全維護小組巡視與宣導時，手上不只棍子，還拿空氣長槍驅猴，動物園都是小朋友，保全拿槍，是否符合動保精神？

簡煥宗秀出取得的照片，保全員手持的空氣長槍約1公尺，議員蔡武宏說，保全以前拿短槍，現在變成拿長槍，不太妥當。

「動物園已有積極改善措施」。觀光局長高閔琳說，保全人員通常在發生緊急事件才動用空氣槍，會加強宣導，盡量以保護動物態度來營造園內氛圍。

壽山動物園進一步說明，園區保全以宣導遊客為主，勸遊客不要把食物、飲料放娃娃車下方置物籃，萬一遇上獼猴搶奪食物或包包，他們才會拿空氣槍制止；使用長槍是保全個人行為，經建議後已換短槍，巡視時放在包包內，緊急狀況才拿出來用。