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劉銘傳隧道封15年重啟 驚見蝙蝠盤據

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉15年，近期開放民眾自由進入參觀，隧道上方可看到十多隻的「台灣葉鼻蝠」倒掛或飛舞。但5、6月進入繁殖期，基隆鳥會理事長沈錦豐發現多數懷孕待產，呼籲參觀民眾千萬不要干擾。

劉銘傳隧道是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建的鐵路隧道，南口上方題字「曠宇天開」，因風化封閉整修。獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證百年前施工的艱辛。

隧道中段因當時定位不準，南北兩側同時動工，挖到中間才發現高度相差426公分，重新修正後才能銜接。

葉鼻蝠是台灣特有亞種，身長約10公分，是食蟲蝠類，鼻部有許多對稱如葉子的皺褶。新北網紅景點三貂嶺生態隧道，在開放後傳出原有葉鼻蝠數量減少，保育人士盼引以為鑑。

基隆鳥會理事長沈錦豐說，劉銘傳隧道的蝙蝠多已懷孕待產，生產期應該就是最近，應嚴格禁止燈光照射並盡量遠觀不要在下方停留，要嚴格控管參訪的人數。長期建議市府讓附近社區參與，成為劉銘傳隧道的守護及解說導覽主力。

文化局文化資產科長郭麗雅說，已禁用閃光燈、喧嘩、撈捕採摘，目前人數還不多，如果人數過多將採總量管制。局長江亭玫表示，希望喜歡古蹟的民眾可以來參觀，也一起保護豐富的生態。

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