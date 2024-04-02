喜鵲夫婦「不屈不撓」就愛高雄這支電桿 台電4個月清鳥巢41次
高雄永安、茄萣、彌陀區等沿海及魚塭較多地區，因生態豐富、覓食容易，每年12月至隔年3月正值鳥類繁殖期，經常可以看到鳥爸爸、鳥媽媽忙碌築巢的身影。台電高雄區處去年12月到今年3月，在彌陀區漯底海堤旁某一支電線桿上清除41次的未成形喜鵲鳥巢，台電說，這是一對最不屈不撓的喜鵲夫婦。
台電表示，春天正逢喜鵲繁殖期，牠們喜歡挑選有豐富食物來源、適合孕育下一代的地方，而由於都市較缺乏樹木，且電線桿相對溫暖，喜鵲因此喜歡在上頭築巢，以高雄區處來說，鳥類喜歡築巢的熱區數量就有315處，每到春天，台電人員無不繃緊神經，加強巡邏。
台電說，有些動作很快的喜鵲，甚至3至5天就可以看到外型幾乎完整的鳥巢，要是鳥巢裡有鳥蛋或雛鳥，台電也會幫忙移置，如果民眾看到電線桿出現小鳥築巢，請趕快打1911客服專線通報台電。
台電高雄區處路巡課長吳品志表示，現在每天一定會巡邏一次，把轄下的熱點巡邏完畢，希望在鳥巢還未成形以前，就先全副武裝進行拆除，避免出現停電事故，也可以讓喜鵲不用做白工。
吳品志說，拆除鳥巢是件危險性極高的作業，因為喜鵲的築巢材料經常含有電線、鐵絲、鐵釘等金屬物，每次作業時，若金屬物散落在裸露設備上，就容易導電造成短路，甚至進一步出現電弧，所以工作人員都必須全副武裝、全神貫注。
台電說，去年12月至今年3月中旬，高雄區處總計進行914次的鳥巢拆除作業，比起前一年的12月至去年3月597次，今年更加強巡邏力道，也因此因鳥巢而造成的停電事故也減少近一半。
台電也逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，期望透過線路設備被覆化的方式，搭配加裝自行研發的鐵製小平台、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺等各種方式，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢的機率。
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