台南水道博物館朱鸝現蹤 鳥友整天守候搜尋倩影
台南山上花園水道博物館園區近日有被譽為「台灣最美野鳥」朱鸝現蹤，喜愛攝影鳥友奔相走告，近日吸引不少人帶著專業裝備造訪園區，守候整天，就盼能拍到美麗身影。
台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館工作人員日前在園區內拍到朱鸝現蹤，並在社群網站分享畫面，近日吸引不少喜愛攝影鳥友造訪園區，常看到帶著專業裝備遊客，在園區各角落穿梭，一待就是一整天。
館方人員指出，1名專程從外地造訪的鳥友說，因為今年還沒拍到朱鸝蹤跡，聽到在水道博物館園區現蹤消息後馬上前往尋找，已經來了好幾天，雖然多次聽到叫聲，還沒緣分拍到畫面，不過園區環境相當好，悠閒賞鳥也是很不錯享受。
館方人員指出，日前拍攝到朱鸝現蹤處就位於展館旁樹林，當時距離近且停留很久，鳥友們耐心守候，應該還是有機會拍到。
文化局指出，山上花園水道博物館園區生態豐富，入春後進入鳥類繁衍期，已有數種珍稀鳥類現身，走在園區除了常聽到一般鳥叫聲，甚至還會聽到五色鳥鑿樹洞「叩叩叩」聲音；館方也將持續營造生物友善空間，讓民眾有機會欣賞更多野生動植物生態。
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