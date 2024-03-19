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野放穿山甲 白天現蹤暨大校園

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
暨大又見穿山甲現蹤，且是遭狗咬傷救回的「皮蛋」。圖／暨大提供
暨大又見穿山甲現蹤，且是遭狗咬傷救回的「皮蛋」。圖／暨大提供

國立暨南國際大學位居南投埔里淺山地區，校園生態豐富，近期又見「萌獸」穿山甲現蹤，走路模樣讓直擊師生直呼可愛；校方人員更一眼認出，是在校內遭犬傷送醫，傷癒後原地野放的「皮蛋」，研判應是為覓食才會太陽還沒下山就出現。

暨大因位居山麓區，常有野生動物拜訪，校方為此致力推動綠色校園，營造友善生態的棲地環境，有「萌獸」之稱的瀕危物種穿山甲也成常客；但因校內偶有流浪犬，又有車輛出入，曾發生犬殺、路殺等狀況，近年更積極投入保育減傷。

日前又有師生直擊穿山甲在行政大樓附近草皮現蹤，暨大通識中心教授劉明浩看這隻穿山甲背部有擦痕且斷尾，一眼就認出牠名叫「皮蛋」，前陣子在校園內遭狗咬傷，被發現後送往農業部生物多樣性研究所搶救，傷癒後才又返校原地野放，同時進行活動範圍監測調查。

暨大表示，穿山甲白天現身並非第一次，研判是2、3月蟻群數量少，為了覓食才會太陽還沒下山就出現。

校長武東星說，為讓穿山甲能在校內安心生活，已在機車專用道旁「穿山甲階梯」，並設立警示標牌、專屬貼紙等提醒行車注意，同時加強校園巡視管控流浪狗。

校園 皮蛋 穿山甲
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