新北3年送養4千貓狗 里長小棧助攻

農業部統計，2021至2023年新北認養數都是全國第一，送養超過4千隻貓狗，數字亮眼。動保處更與里辦公處合作，成立認養小棧，2021年4月在樹林成立第一站，不只便利民眾就近認養，至今累計送養307隻貓狗，比中和、五股動物之家收容數還多，而新店小城里長郭仁澤就送養136隻貓狗，超過三分之一。

疫情期間人與人接觸頻率下降，但毛孩送養無法等。為增加毛孩認養率及曝光率，動保處逐一接觸關心動保議題的里長們，率先在樹林圳福里活動中心，成立全國第1間活動中心認養小棧，活動中心有銀髮俱樂部，讓銀髮長輩和毛孩互相陪伴、互相關懷。

圳福里長蘇益和說，為解決流浪貓問題，先前就與動保處合作誘捕浪貓結紮，並在臉書發布送養消息，逐步減少流浪貓數量，設立認養小棧後，增加幼貓曝光度，銀髮俱樂部長者也樂於看到幼貓在籠內活蹦亂跳，幫助更多毛寶貝找到溫暖的家。

動保處統計，新店小城里長郭仁澤、新店百福里長林燕玲及三峽鳶山里長周文美等人，送養數分別為136隻、36隻及25隻，為認養最多前三名。

郭仁澤表示，自己很喜歡動物，家中也常收容等待救援的犬貓，也對里內的動物特別關注，也號召里民當動保志工。他發現，許多民眾對流浪動物、愛心人士及動保處有很深的誤解，甚至認為他所做的事浪費時間及金錢，因此常配合動保處到中小學進行動物保護生命教育宣導。

郭仁澤表示，生命教育跟動保觀念要從小扎根，也透過網路行銷將每隻毛寶貝可愛的模樣特別描述分享，才逐漸改變里民的觀念，並送養出毛寶貝，社區氣氛也變友善和諧，這是他推動友善動物社區的最大回報。

動保處統計，現有里辦公處認養小棧有18處，認養數達307隻，其動物皆由動保處8個動物之家提供，後續持續於各區洽詢里長設置認養小棧，期能深入村里，方便民眾就近認養。