一口價29萬！白車慘遭3狗無情肆虐 網曝原因：車底有「東西」

強烈大陸冷氣團南下，各地天氣寒冷，流浪貓為了取暖，有時候會躲在汽車底下。有網友將汽車停在停車場內，輪胎輪框卻慘遭3隻狗咬爛，笑稱「狗狗懂咬識貨，一口價29萬」。其他人推測，可能是有流浪貓或是老鼠躲在車底。

一名網友在「爆料公社」轉貼一則影片，地點在地下停車場，可看到有3隻狗向白色汽車走去，接著開始咬汽車的輪胎及輪框。從照片可見，汽車輪框白色的邊緣都被咬穿，有多個圓形孔洞，輪胎邊緣也脫落，輪胎上不僅有抓痕，疑似還有尿尿過的痕跡。

發文網友笑稱，3隻狗「懂咬識貨」，咬幾口，車主就慘噴29萬，直呼是「一口價」，甚至咬完後還不忘「題字」，告訴車主「我們到此一遊」。

野狗咬壞白車輪胎輪框。圖擷自爆料公社

野狗咬壞白車輪胎輪框。圖擷自爆料公社

其他人則留言「狗的心理很好懂，就因別的車沒躲阿喵、米奇」、「那個動作就是在抓什麼獵物」、「應該是有老鼠或貓之類的躲在車底」、「裡面應該有躲貓」、「通常狗會去抓咬車子，是因為有貓或老鼠躲在裡面。尤其是天冷的時候，引擎室尚有餘溫，貓跟老鼠喜歡躲在裡面取暖」。

還有人留言「咬三角架變狗骨架」、「我也被咬過，找不到人賠」、「可訓練專咬違停車輛」、「貓躲車裡面，野狗的問題政府要重視，這次是車，下次可能是小孩」、「狗勾只是想跟車子玩啦」、「好像狗很喜歡這個塑膠件，因為我的也被咬過」、「公司遇過，是貓被追，跑進去車裡躲，所以狗狗超興奮地在拆車找貓」。