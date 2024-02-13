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放任倉鼠自由活動 公務員備考課本遭咬爛 飼主：給我氣笑了

香港01／ 撰文：桃樂斯
中國有倉鼠咬爛主人備試課本，意外咬出心形引來網民大讚有美感。圖／小紅書「鼠鼠錢多多」
中國有倉鼠咬爛主人備試課本，意外咬出心形引來網民大讚有美感。圖／小紅書「鼠鼠錢多多

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牠只是個孩子啊！中國有主人飼養了1隻金絲熊品種的小倉鼠，平日會讓牠在部份地方自由走動，不料卻埋下對方闖禍禍根。某天她發現準備用作應考公務員的課本被倉鼠咬出個大洞，打開書本居然展示了1顆完整的愛心，故無奈稱「真是給我氣笑了」。事後有網友大讚被咬出的愛心極具美感，「那兩個弧度絕了」、「比我畫的還要完美！」；亦有留言為倉鼠辯解，「孩子有什麼錯」、「鼠鼠不會說話，鼠鼠只是愛你」。

該主人平日會讓倉鼠在家裏部份地方自由活動，豈料對方卻因此闖禍。她在小紅書以「真是給我氣笑了」為題發文，並附上2張相片。圖片所示，原PO先是用兩指抓起倉鼠後頸，疑公審犯人般，右邊則有本被咬至缺少1角的公務員考試備課課本。

當樓主打開課本後，卻發現倉鼠如有藝術天份般，意外咬出一個完整愛心形狀，她不禁讓罪魁禍首和「受害者」拍下合照，無奈稱「你可真是媽媽的好大兒」。倉鼠被拍下罪證時臉上更疑帶着笑容，「鼠贓並獲」卻毫無「反省」之心引來網友熱議。

許多網友都大讚倉鼠咬得超有美感，「那兩個弧度絕了」、「這個愛心比我畫的還要完美！」、「他要是個大學生，會給你摺衛生紙玫瑰吧」。有留言則笑稱「孩子有什麼錯」、「鼠鼠不會說話，鼠鼠只是愛你」、「怕媽媽學習太累送媽媽一顆愛心」、「說不定小鼠咬到的部份剛好都不考！」、「還好發現得早，發現的晚書都沒有了」、「是不是只顧看書不理牠，所以生氣了」。

中國有倉鼠咬爛主人備試課本，意外咬出心形引來網民大讚有美感。圖／小紅書「鼠鼠錢多多」
中國有倉鼠咬爛主人備試課本，意外咬出心形引來網民大讚有美感。圖／小紅書「鼠鼠錢多多

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文章授權轉載自《香港01》

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