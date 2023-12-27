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墾丁國家公園邁入「四十不惑」 生態保育、里山經濟3學者憶當年

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
早年主持梅花鹿復育計畫的退休師範大學生物系教授王穎，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供
早年主持梅花鹿復育計畫的退休師範大學生物系教授王穎，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供

我國最早成立的墾丁國家公園今年邁入40年，墾管處昨天舉辦溫馨的「四十不惑」園慶，邀歷任處長回娘家，主持梅花鹿復育計畫的退休師範大學生物系教授王穎、珊瑚礁保育的台灣大學海洋所教授戴昌鳳和帶起社區生態旅遊風潮的屏東科技大學森林系教授陳美惠，也受邀分享從篳路藍縷到蓬勃發展的心情點滴，相約下個10年再見。

墾管處長陳乾隆感性致詞說，墾管處對內，確知肩負責任；對外，掌握社會脈動，使這塊土地藍天依舊，碧海仍清，花草樹木鳥獸蟲魚皆安好，居民亦得以在這得天獨厚的自然環境中，創造更好的明天，特別感謝一起守護的所有前輩與夥伴，期待攜手共創美好的未來，相信走過40年累積經驗與智慧，不僅是台灣國家公園的先驅，更要成為守護台灣環境的典範。

經驗分享分「走向以保育為經營管理的時期」與「進入產官學與在地共榮時期」；保育部分，墾丁梅花鹿復育30年來已繁衍到近2000隻，不僅為地方帶進觀光財，也是官方引以為傲的成功復育案例，早年復育計畫主持人王穎笑說，當時真沒想到墾丁發展超乎預期，近年衍生鹿與人、生態系的衝突，墾管處也接受逐年回收、外贈方式減輕環境負荷的建議。

最早參與墾丁國家公園珊瑚礁生態調查計畫的戴昌鳳，回憶當年還是年輕小伙子，現已是一頭花髮，當年珊瑚礁和魚類資豐富，因過量人為遊憩壓力、開發和氣候變遷等因素，盛況已不復當年，墾管處也成立後壁湖海洋資源保護區，最近在核三廠出水口潛水，開心看到隆頭鸚哥魚回來了，讓人欣慰，為了永續，保育是段辛苦卻一定要走的路。

有別於過去「走馬看花」的大眾化觀光旅遊模式，墾管處與屏科大森林系教授陳美惠20年前選在社頂部落推動小眾的生態旅遊，兼顧環境生態保育和地方經濟，現已拓長至12個社區；陳美惠回憶，當年常到社頂和居民開會，不斷溝通觀念，進而透過培訓在地居民巡護環境生態、為遊客導覽解說，讓外界了解深層的人文和生態之美，不僅成為墾丁頗夯的新興遊程，也成為全國最佳的示範點。

墾管處昨天舉辦溫馨的「四十不惑」園慶，邀歷任處長和早年參與環境和生態調查的學者回娘家。記者潘欣中／攝影
墾管處昨天舉辦溫馨的「四十不惑」園慶，邀歷任處長和早年參與環境和生態調查的學者回娘家。記者潘欣中／攝影
帶起墾丁社區生態旅遊風潮的屏東科技大學森林系教授陳美惠，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供
帶起墾丁社區生態旅遊風潮的屏東科技大學森林系教授陳美惠，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供
最早參與墾丁珊瑚礁資源調查和保育的台灣大學海洋所教授戴昌鳳，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供
最早參與墾丁珊瑚礁資源調查和保育的台灣大學海洋所教授戴昌鳳，分享當年參與的心情點滴。圖／墾管處提供

墾管處 墾丁 國家公園 生態旅遊
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