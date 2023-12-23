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全球不到500隻 珍稀琵嘴鷸現蹤香山濕地

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
候鳥琵嘴鷸被國際紅皮書列為極度瀕危物種。圖／竹市府提供
候鳥琵嘴鷸被國際紅皮書列為極度瀕危物種。圖／竹市府提供

新竹市政府委託新竹市野鳥學會進行香山濕地鳥類調查，今年度共記錄到133種鳥類，包含24種保育類鳥類，包含黑面琵鷺、彩鷸、黑嘴鷗、小燕鷗等，近期更驚喜看到極度稀有候鳥「琵嘴鷸」暌違7年現蹤。琵嘴鷸全球僅剩不到500隻，吸引130多名鳥友扛大砲相機到賞蟹步道蹲點搶拍。

新竹市香山濕地是新竹市濱海野生動物保護區，也是國家級重要濕地，也被國際鳥盟列為台灣重要鳥類棲地（IBA）範圍。其中大庄區在紅樹林整治後的廣闊泥灘地吸引了大量鷸鴴科鳥種聚集覓食，是所有區域中鳥隻數及鳥種數最豐富的樣區。

產發處表示，近期出現在賞蟹步道的「琵嘴鷸」是非常稀有的候鳥，體長約14到16公分，喜好河口與海岸濕地等淺水泥灘地覓食。

2014年一項科學研究估計，琵嘴鷸全球約400到500隻，比2005年少近半，被國際紅皮書列為極度瀕危物種，台灣本島僅新竹、台南及彰化有觀察紀錄。

產發處說明，入冬後候鳥相繼南遷，正是賞鳥的好時機，近期金城湖及周圍稻田迎來大型雁類群，有豆雁、白額雁、灰雁、小白額雁。也歡迎民眾至賞蟹步道，退潮時可觀察底棲生物如招潮蟹、彈塗魚，隨著滿潮，水鳥也會退至賞蟹步道上及堤岸旁，民眾能近距離欣賞。

新竹 濕地 野生動物保護區
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