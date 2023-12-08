北市消防局、動物園推出繪本月曆 掃QR Code出現有聲書

台北市消防局與市立動物園跨界合作，共同策劃2024防災月曆「動物Fun城市 防災總動員」，由角斯、衫葉工作室、LittleCircle、HelloTaiwan等知名插畫家，將動物的特徵及特性巧妙融入，化身為英勇專業的消防Team，繪製12幅萌獸與消防生動活潑防災故事，宣導防災觀念，對生態保育投入關注。

消防局今天上午在動物園安排發表會，由消防大哥哥、大姊姊、動物人偶一起秀出12個月份的防災月曆。

消防局表示，防災月曆以動物消防隊出任務方式呈現；例如「穿山甲」擅長挖掘、搜索獵物，與搜救隊員們通力合作深入倒塌建築物搶救地震災害一樣精準勇敢；「貓頭鷹」夜間可洞察四周，就如同火災調查人員敏銳的觀察力，在焦黑的火災現場找尋原因；可愛圓嘟嘟的「國王企鵝」，矯捷的游泳能力宛如消防潛水人員利用各式器材裝備，對溺水的民眾進行即刻救援；「石虎」台語發音類似「守護」，象徵救護技術人員無時無刻守護市民生命。

為突破平面月曆的限制及框架，2024防災月曆加入驚喜小彩蛋，只要掃瞄月曆中的QR Code，將出現有趣的防災有聲書，除視覺可以欣賞各月份的繪畫創作，聽覺上可了解動物消防隊員間的互動，面對災害時展現互助合作的團隊默契，親子間可沉浸在情境裡輕鬆學習防災知識，同時也可以了解動物習性及棲地保護等相關知識。