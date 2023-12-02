南投北港溪疑遭放生大泥鰍 1小時抓30多台斤

有民眾在南投北港溪接近烏溪匯流處發現大量大泥鰍，懷疑是宗教團體放生，釣魚達人黃小四前往幫忙移除；黃小四說，1小時就共抓30多台斤，專家研判可能是大鱗副泥鰍，恐影響生態。

釣魚達人黃小四日前在臉書（FACEBOOK）粉絲專頁發文說，有民眾在南投國姓鄉北港溪、烏溪交界處，於石縫中發現大量的養殖大泥鰍，懷疑是宗教團體所為，請他和團隊幫忙移除。

黃小四今天接受媒體聯訪時表示，他和團隊花1小時就撈了30多台斤，經過向專家請教，專家說可能是大鱗副泥鰍，而大鱗副泥鰍不是北港溪原生魚種，影響溪中其他原生魚蝦類生存。

黃小四指出，宗教團體有時會來烏溪、北港溪放生，不過這次放生的泥鰍是人工養殖，嚴重破壞生態，「原本是放生，其實是殺生」。

這起疑似宗教團體在北港溪放生大泥鰍，南投縣政府農業處副處長曾銀位接受中央社記者電訪時說，縣府訂有南投縣放生保育自治條例，團體舉辦放生活動需先向縣府提申請，未經申請的放生行為，依法可處新台幣10萬元以下罰鍰，農業處會追查放生的宗教團體，依法開罰。