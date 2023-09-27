台北動物園10月園慶推限定紀念票 中秋連假首日開賣黑熊款
台北市立動物園今年109周年慶，10月園慶月有保育員見面會、動物園路跑等系列活動，周周精彩。園方更推出「黑熊」、「金剛猩猩」、「大貓熊」3款特色紀念門票，期間限定販售，中秋連假首日9月29日開賣至10月31日，3款全集滿者還可兌換限量好禮。
園長諶亦聰表示，人為活動對自然環境與資源過度開發利用，造成全球氣候變遷、衍生極端天氣，使得各類野生動物面臨棲地及生態機能等生存危機。全球動物園暨水族館界對於物種瀕危、消失現象責無旁貸，要擔任起瀕危物種族群及其遺傳多樣性的保育方舟角色。
因此，動物園選擇近年積極參與保育工作且獲階段性成果的3種代表物種，作為園慶主題的特色門票，包含黑熊、金剛猩猩、大貓熊，將在大門入口、動物園南站的自動售票機限量販售。9月29日至10月7限定販售黑熊款、10月8日至14日為金剛猩猩款、15日至21日是大貓熊款特色票，22日起則是隨機販售。
動物園表示，凡集滿全3款門票者，10月22日起可至遊客服務中心兌換限量好禮；園慶月每周六日憑當日購買的特色票票根，可到動物園旁的保育公園「Zoo遊趣-秋季保育市集」活動服務台兌換限量50元折價券。
不只推出特色票，動物園10月園慶月以「鳥瞰全世界」為主軸，將鳥的成長過程設計成5周系列活動。10月4日適逢國際動物保育員日，第一周主題定為「向保育員致敬」，7、8日將會有保育員、獸醫見面會活動；第二周14日「你是甚麼咖」有昆蟲館特展開幕活動及動物星球頻道「與獸同行」三代健走活動。
第三周21日「為動物保育而跑」，疫後首度開放千人在園區路跑；第四周月28日「鳥瞰全世界」新雉科珍禽區開幕暨動物園109周年園慶活動；第五周20日至31日展示學生以文創表達動物保育多元創意的得獎作品展。
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