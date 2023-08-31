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台南六甲淺山因八色鳥生態系豐富繽紛 志工守護棲地全紀錄
農業部林業及自然保育署嘉義分署轄管的台南六甲第2007號區外保安林，2019年起發現珍稀保育八色鳥築巢繁殖，吸引民眾群聚拍攝，為減輕鳥兒繁殖期人為干擾，分署召集國家森林志工成立「八色鳥棲地志工巡守隊」，2021年起鳥兒抵台5至7月，每天安排志工參與棲地巡護、環境教育解說與生態調查，2年累計記錄66種鳥類，其中11種為保育類，記錄7種鳥類的精彩繁殖過程。
秋風起，八色鳥返回東南亞原棲地，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘觀察記錄鳥兒生態，八色鳥屬公告第二級珍貴稀有保育類野生動物，是台灣不普遍夏候鳥，每年4、5月遠從東南亞來台繁殖，直到7、8月返回，主要棲息低海拔原始闊葉林或次生林。
林業及自然保育署嘉義分署積極保育八色鳥，發起「八色鳥棲地保育行動」，採多種棲地管制措施，在棲地設宣導告示牌、固定式隔離網及架設自動照相機監測，召集34位國家森林志工成立「八色鳥棲地志工巡守隊」，透過說明會與現勘，帶領志工認識八色鳥棲地。
盤點10處八色鳥潛在分布據點擴大巡護範圍，調查成果發現六甲水流東、九重橋、北勢坑皆有八色鳥穩定出沒，5月初在6處巡守據點記錄到八色鳥鳴叫行為，北勢坑棲地記錄到八色鳥親鳥撫育1隻幼鳥成功離巢，幼鳥帶有橙色羽毛，親鳥繁殖季末期更觀察到頭頂脫毛的有趣現象。
區外保安林蘊藏繽紛生物多樣性志工生態調查，持續發現新記錄物種，國家森林志工巡守期間進行生態調查，2年來累計記錄66種鳥類，其中11種為保育類，包含八色鳥、藍腹鷴、朱鸝、台灣畫眉等珍稀鳥種，今年度共新記錄21種，更於烏山頭水庫上游新記錄到名為普通秧雞的稀有鳥種；志工還觀察到黑枕藍鶲、花嘴鴨等7種鳥類的精彩繁殖過程。
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