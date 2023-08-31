聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰的啦 圓圓嗨嗑19歲蛋糕

聯合報／ 記者洪子凱潘俊宏／台北報導
大貓熊「圓圓」昨天19歲生日，打翻蛋糕吃甘蔗，模樣十分可愛。記者潘俊宏／攝影
大貓熊「圓圓」昨天19歲生日，打翻蛋糕吃甘蔗，模樣十分可愛。記者潘俊宏／攝影

台北市立動物園的大貓熊「圓圓」昨天19歲生日，為了給「圓圓」生日驚喜，保育員用大貓熊的日常食物製作專屬的「蛋糕」慶生，圓圓面對愛吃的水果大蛋糕，先是開心吃著蛋糕周邊的水果，沒多久咬下用甘蔗做的數字「19」時，就把整個蛋糕打翻大快朵頤，也引起圍觀民眾一聲驚呼。

大貓熊「圓圓」自2008年來到台北市立動物園至今已超過14年，在2013及2020年分別產下了「圓仔」及「圓寶」，育幼多年後也逐步邁入老齡，保育員將以食物豐富化概念，為她精心設計獨一無二有水果香的蛋糕。

圓圓雖然一早已經先吃了竹葉早餐，面對氣味芬香的水果蛋糕，仍是胃口大開吃了起來。許多喜愛貓熊的民眾也一早就進園觀看，向圓圓說「生日快樂」。

貓熊 生日
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

大熊貓圓圓喜迎19歲生日 北市動物園曝健康狀況

大貓熊圓圓19歲 保育員製熊天使紀念團團陪過生日

圖輯／圓圓今天19歲生日！打翻生日蛋糕大快朵頤

同款機車未拔鑰匙遭騎走 騎錯男致歉「麻糬太好吃了才騎錯」

相關新聞

冰的啦 圓圓嗨嗑19歲蛋糕

台北市立動物園的大貓熊「圓圓」昨天19歲生日，為了給「圓圓」生日驚喜，保育員用大貓熊的日常食物製作專屬的「蛋糕」慶生，圓...

母黑熊誤中套索！受困2天暴瘦剩34公斤「右前肢壞死」 截掌搶救仍不治

一隻亞成母台灣黑熊本月27日被發現誤中套索，受困花蓮縣卓溪鄉山區，體重只剩34公斤。當地兩名少年發現通報還協助搶救，但黑...

金毛兇手「開車撞鄰居牆」！闖禍跳車逃生瞬間曝光 飼主苦笑讚：很優秀

根據《The Dodo》報導，阿根廷一名飼主把車臨停在路邊想趕狗狗回家，沒想到其中一隻淘氣的汪星人反而跳上車子，意外把排檔打入D檔，讓整台車往鄰居牆壁撞上去。事發過程全被監視器拍下，嫌犯汪的樣子也跟著曝光。

【動物冷知識】為搶妹子出奇招！雄蠑螈不惜「穿上小裙子」嬌聲呼攏競爭者

哈囉大家好，我是帽帽！ 好的競爭，可以讓競爭的彼此互相進步，不過競爭整過頭了也可能造成反效果撕破臉！ 動物界的競爭也非常有意思，今天我們一起來看看動物競爭的冷知識吧！

「超巨黑鳥」恐攻整條街居民！眾人氣炸拿掃把撲倒喊打死 警察一看卻驚呼不能殺

這下可糗了。近日一處巷弄內出現一隻會攻擊人的黑色大鳥，路人跟居民出門的時候都會被牠追著跑，還有人被攻擊到受傷，當地居民受不了揚言要殺掉這隻怪鳥氣到報警，警方抓下這隻黑色大鳥交給野生動物保育組織才發現竟然是國家保育類動物。

蔣萬安盼小貓熊來台繁衍 北市動物園：期待好消息

台北市長蔣萬安昨與上海市長龔正會面，特別提及希望兩邊動物園小貓熊交流繁殖，北市動物園表示，由於目前園內小貓熊都有血緣關係...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦