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冰的啦 圓圓嗨嗑19歲蛋糕
台北市立動物園的大貓熊「圓圓」昨天19歲生日，為了給「圓圓」生日驚喜，保育員用大貓熊的日常食物製作專屬的「蛋糕」慶生，圓圓面對愛吃的水果大蛋糕，先是開心吃著蛋糕周邊的水果，沒多久咬下用甘蔗做的數字「19」時，就把整個蛋糕打翻大快朵頤，也引起圍觀民眾一聲驚呼。
大貓熊「圓圓」自2008年來到台北市立動物園至今已超過14年，在2013及2020年分別產下了「圓仔」及「圓寶」，育幼多年後也逐步邁入老齡，保育員將以食物豐富化概念，為她精心設計獨一無二有水果香的蛋糕。
圓圓雖然一早已經先吃了竹葉早餐，面對氣味芬香的水果蛋糕，仍是胃口大開吃了起來。許多喜愛貓熊的民眾也一早就進園觀看，向圓圓說「生日快樂」。
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