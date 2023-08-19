台北市立動物園農曆7月辦慰靈祭 今年首增追思會邀粉絲緬懷

台北市立動物園明星動物大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」接連死亡。園長諶亦聰表示，動物園扮演生命教育的重要角色，1924年起延續舉辦僅供園內員工緬懷往生動物的「慰靈祭」，今年安排在8月21日、25日，首次規畫「向生命學習-動物追思會」，20至30日開放民眾來園區「生命紀念碑」旁的感恩留言區，透過文字一起表達思念。

每年中元節前後，動物園都會舉辦慰靈祭，讓園內員工紀念與感謝那些曾經陪伴、教導大家各種生命課題的動物，今年8月21日由法師在地藏禪寺視訊法會，25日則為實體與視訊同步的基督教儀式。8月20日至30日則新增對外開放的「向生命學習-動物追思會」。

動物園發言人曹先紹說，2003年大象林旺過世前生病，許多民眾前來關心，園方特地舉辦大規模追思會讓各界緬懷；深知大家對特別物種和動物的關心，例如有人辛苦時因看到動物新聞獲得療癒與支持，因此比照林旺追思會的概念，今年擴大至曾在園內服務的動物，讓遊客、粉絲抒發心情，謝謝牠們曾經的陪伴。

園方表示，園內養育300多種動物且多數被國際自然保護聯盟（IUCN）認定為瀕危物種，而牠們野外族群所面臨危機，往往源於人類不當活動，盼藉由追思會讓民眾了解生死意義，學習尊重所有形式的生命。

動物園說，此次追思會結合各級學校學生常遇到的各種生命教育課題，包含動物在生活中的特別意義、為何動物園為已逝動物舉辦告別活動，甚至想對動物說感謝的話，邀請老師與家長帶著孩子，一起探討課本沒有教，卻是我們一生都需要面臨且重要課題。