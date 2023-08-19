快訊

MLB／大谷翔平炸裂滿貫砲 43轟又追平全壘打王寶座

業界高薪急卡位 台大博士畢業數腰斬 未來恐連教師都缺

李玟生前痛罵「好聲音」甄妮不忍了砲轟天王天后！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市立動物園農曆7月辦慰靈祭 今年首增追思會邀粉絲緬懷

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大貓熊團團今年逝世。圖／台北市立動物園提供
大貓熊團團今年逝世。圖／台北市立動物園提供

北市動物園明星動物大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」接連死亡。園長諶亦聰表示，動物園扮演生命教育的重要角色，1924年起延續舉辦僅供園內員工緬懷往生動物的「慰靈祭」，今年安排在8月21日、25日，首次規畫「向生命學習-動物追思會」，20至30日開放民眾來園區「生命紀念碑」旁的感恩留言區，透過文字一起表達思念。

每年中元節前後，動物園都會舉辦慰靈祭，讓園內員工紀念與感謝那些曾經陪伴、教導大家各種生命課題的動物，今年8月21日由法師在地藏禪寺視訊法會，25日則為實體與視訊同步的基督教儀式。8月20日至30日則新增對外開放的「向生命學習-動物追思會」。

動物園發言人曹先紹說，2003年大象林旺過世前生病，許多民眾前來關心，園方特地舉辦大規模追思會讓各界緬懷；深知大家對特別物種和動物的關心，例如有人辛苦時因看到動物新聞獲得療癒與支持，因此比照林旺追思會的概念，今年擴大至曾在園內服務的動物，讓遊客、粉絲抒發心情，謝謝牠們曾經的陪伴。

園方表示，園內養育300多種動物且多數被國際自然保護聯盟（IUCN）認定為瀕危物種，而牠們野外族群所面臨危機，往往源於人類不當活動，盼藉由追思會讓民眾了解生死意義，學習尊重所有形式的生命。

動物園說，此次追思會結合各級學校學生常遇到的各種生命教育課題，包含動物在生活中的特別意義、為何動物園為已逝動物舉辦告別活動，甚至想對動物說感謝的話，邀請老師與家長帶著孩子，一起探討課本沒有教，卻是我們一生都需要面臨且重要課題。

動物園主軸步道上的生命紀念碑，感謝地球上無數的生命豐富彼此串連相依的生活。圖／台北市立動物園提供
動物園主軸步道上的生命紀念碑，感謝地球上無數的生命豐富彼此串連相依的生活。圖／台北市立動物園提供
動物園在「生命紀念碑」旁設置感恩留言區，8月20日至30日歡迎民眾以文字緬懷對動物的思念。圖／台北市立動物園提供
動物園在「生命紀念碑」旁設置感恩留言區，8月20日至30日歡迎民眾以文字緬懷對動物的思念。圖／台北市立動物園提供

動物園 北市
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

網紅激凸逛動物園 遭猩猩掐D奶酥麻表情曝光

警方接「無聲報警電話」到動物園調查 管理員傻眼：電話是猴子亂打的…

請人扮「假熊」？站太直、後腰有皺褶...中國大陸杭州動物園否認

動物園小豹哈草哈上癮！吸貓薄荷「秒融化成巨大貓貓蟲」蠕動流口水：還要更多

相關新聞

台北市立動物園農曆7月辦慰靈祭 今年首增追思會邀粉絲緬懷

台北市立動物園明星動物大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」接連死亡。園長諶亦聰表示，動物園...

動物園「慰靈祭」 首增追思會

北市動物園大貓熊「團團」、長頸鹿「菊忠」、大食蟻獸「口袋莎」和馬來貘「貘克」等動物接連逝世。園長諶亦聰表示，動物園扮演生...

「我是一個好姊姊嗎？」西施犬陪弟弟超盡責 主人選擇集體火化：怕祂走不開

邪惡咩是一隻14歲的西施犬，陪著姊姊長大。姊姊曾經偷渡牠到學校上課、也曾帶牠一起環島、甚至還一起拍婚紗照，一起嫁到婆家。邪惡咩總認為自己是人，在姊姊生了小娃兒之後也幫忙照顧，幾乎參與了姊姊所有人生，但毛孩的壽命總是有限，能夠參與上半場，卻不一定能繼續參與下半場，最後邪惡咩脾臟長了腫瘤，姊姊花了快十萬幫牠治療，但當醫師建議開刀時，姐姐卻猶豫了，「我好怕牠死在手術檯上！」她說。

好奇柴柴對「小黑點」狂跺腳 腎上腺素全開反應網笑：還以為是蟬

發現地板有奇怪的東西！日本有隻充滿好奇心的柴柴，某天在地毯上看見一個黑銀相間的不明物體，忍不住上前用雙腿狂跺地板，發出「咚咚咚」聲音的可愛動作全被飼主拍下，有趣的畫面療癒一票粉絲。

紅貴賓跳上主人肚子猛踹一陣劇痛！他去體檢驚覺：神醫狗狗幫除掉2年心頭大患

狗狗無意間立大功！一隻玩具貴賓跳到主人身上狠狠一踹，居然將飼主罹患多年的結石給踢掉了，網友表示狗狗真的太神了。

大黃汪一臉落寞在街上遊蕩「主人怎麼丟下我了？」她心疼分享遭遇 真相令人噴笑

一名女子在街頭看到一隻大黃狗委屈巴巴地在四處蹓躂，還以為是走失的可憐狗狗相當同情，後來被知情網友點破才知道誤會大了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦