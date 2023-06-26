禁沙灘車護生態 小燕鷗孵化率增 保育海龜上岸

宜蘭南澳神秘沙灘的沙灘車近日來銷聲匿跡，有助於海岸動植物生態逐漸復育，尤其最近進入孵育期的二級保育鳥類小燕鷗，可以好好生養繁殖下一代。宜蘭縣野鳥協會與協助守護的台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會昨天清點鳥巢數，約有160幾巢，已成功孵出20幾隻雛鳥。

此外，位於神秘沙灘靠近海蝕洞附近，日前聽聞出現保育類海龜上岸，隔天一早被人拍下海龜在沙灘爬行所留下的足跡。據老一輩地方人士轉述，早年確實曾見過海龜上岸產卵，但隨著被封為神秘沙灘「秘境」暴紅後，人為干擾漸多，多年已不曾見過海龜上岸，若能再吸引海龜真要好好保護。

小燕鷗屬二級保育鳥類，每年4至8月進入繁殖期，小燕鷗飛來台灣繁衍下一代，宜蘭縣主要繁殖區分布蘭陽溪、南溪與新城溪出海口的沙洲灘地。小燕鷗天敵相當多，鳥蛋容易面臨野狗吞食及車輛輾壓等干擾破壞，沙灘車頻繁進出對小燕鷗的破壞尤其嚴重，雛鳥生存不易。

位於神秘沙灘附近的南澳南溪去年有200多巢，今年原本在海口附近築了近百巢，但是受到颱風外圍環流來襲，全數都被沖走了，最近轉往出海口在上游的沙洲築巢。

據宜蘭縣野鳥協會昨天清點，沙洲附近約有160幾巢，部分已經孵化成功，雛鳥破巢而出，模樣很可愛，今年若減少人為干擾，預估孵化成功率會很高。台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會配合拍攝紀錄，未來將做為生態教育素材。