小琉球音樂祭近海龜「產房」 宣傳廣告甫出被譙翻嗆抵制

時序進入屏東小琉球海龜回島產卵熱季，島上餐飲業者最近向鄉公所申請，下周六起至8月的假日在蛤板灣旁公有地辦「威尼斯音樂祭」，宣傳廣告甫打出就遭圍剿，在地護龜志工指音樂季地點近蛤板灣沙灘海龜產卵熱區，憂心被燈光和聲音干擾，建議易地舉辦；主辦單位強調下午5時後會派員在沙灘入口處勸導客莫進入；鵬管處表示會密切注意活動過程是否影響海龜棲地生態。

琉球鄉公所說，廠商合法申請舉辦「小琉球威尼斯音樂祭」6月10日起開始，承租地點是蛤板灣鄉公所建構的混凝土平台上，貨櫃屋擺設是鄉公所公有出租地，時間是下午3至5時，採人頭收費，每人300元，有DJ和音樂表演，7月開始每周五六都是DJ之夜，活動至8月底。

鄉公所表示，有向廠商強調蛤板灣沙灘是小琉球海龜重要繁殖地，廠商也在沙灘入口處派人勸導，下午5時以後至夜間禁止進入沙灘，以維護生態保育；這場活動今天在地方社群臉書遭網友圍攻，陸續有海保署、屏東縣政府、鵬管處和海巡等單位來電關心，公所再請廠商送閱完整的計畫書內容。

「音樂祭沒有不好，只是該想想地點合不合適！」吳姓護蟹志工說，小琉球海龜繁殖季約是5至10月，但今年2月就發現有海龜上岸產卵，統計已有7窩，每窩下約百顆蛋，且有孵化的幼龜回到大海，夜晚正值海龜上岸產卵期，會因燈光受到影響和干擾，這場音樂季活動近海龜棲地，除了燈光還有音樂聲響，建議可移往島上合法露營區辦。

「觀光和生態是可以找到平衡點的！」他說，海龜是小琉球的觀光亮點特色，海保署去年起委託國立海生館調查繁殖生態，島民自發性地組護龜志工已有50多人，分組在各沙灘從深夜記錄到清晨，時間超過半年，大家不計辛勞投入，就是不希望海龜的沙灘「產房」受到人為干擾和破壞，也呼籲商業性音樂活動能盡量配合，莫成了全島民公敵。