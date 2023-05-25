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北市動物園6/12起年度檢修 休園10天別撲空

中央社／ 記者陳昱婷台北25日電

台北市立動物園今天透過新聞稿宣布，6月12日到21日年度檢修，不對外開放，民眾如果想拜訪動物們，須避開這段時間，以免撲空掃興。

動物園近年會在暑假開始前進行年度總體修繕工程，園方表示，這10天將安排照養環境補強、建物外觀及遊客休憩設施清洗、樹木防颱修剪、排水溝清淤、參觀道路柏油銑鋪及木棧道修護等，也會有一系列工作人員教育訓練課程，透過各方面精進提升動物福祉及遊客服務品質。

動物園說，從過往各區輪流休館、整園全年營運到現在統一休園，雖造成遊客不便，但可提升效率、縮短工期並減緩干擾動物，希望遊客多包涵。

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