夏威夷城市大挑戰 24小時叫不停的流浪雞

談到管理城市流浪動物，我們常常關注的是貓狗，但很少有人提到流浪雞的問題。然而我去夏威夷旅遊時，卻發現當地政府正處理著流浪雞的問題。

馬克吐溫（Mark Twain）曾形容，夏威夷群島是一連串最可愛的島嶼艦隊，停泊在海洋中。我也完全同意這個觀點，夏威夷群島就像項鍊上的珍珠，散落在太平洋上，讓人沉醉其中。

當我遊歷歐胡島、大島、茂宜島等主要島嶼時，常常可以看到穿著比基尼泳裝的人們以及野生的雞。在夏威夷的紀念品商店中，也可以看到不少雞的紀念品，可見雞在夏威夷人心目中具有相當重要的地位。

我下榻於歐胡島威基基（Waikiki）海灘旁的旅館。在這裡，傳說著一個超自然的公雞（Supernatural Rooster）的故事。當地美麗的夏威夷姑娘會跳傳統的mele hula舞蹈，跳舞前還會說一段開場白：「風兒吹，椰子葉搖曳，考利花（Koali）在平原上翩翩起舞。」這是為了紀念來自保羅（Paolo）山谷卡洛（Ka'au）火山口的公雞Ka'auhelemoa（卡洛赫洛穆拉，簡稱「小拉」）。

16世紀，歐胡島酋長卡庫希赫瓦（簡稱「老瓦」），在玩類似保齡球的Makahiki遊戲時，小拉從卡洛火山口飛來降落在他腳邊。小拉用雞爪暴力地撓地，旋即又消失不見。老瓦酋長認為這是一個強烈的預兆，立刻命令手下在小拉抓撓的地方種下一棵椰子樹。

結果，這棵樹竟長成了這片土地上最大的椰子樹。據報導，這棵樹長成一萬多棵椰子樹的父親，形成一片巨大的椰子林，被命名為赫洛穆拉（Helumoa），字面意思是「雞抓」（chicken scratch），今日已成威基基最早的度假勝地。

夏威夷人有鬥雞的傳統，視公雞為戰士，因為它們總是奮戰到氣絕。這象徵夏威夷人為自己的信仰奮鬥到底，不輕言放棄，即使戰到快斷頭而死，還是要繼續。

夏威夷神話中充滿了稱為「庫普阿」（kupua）的神靈，它們能以不同附身方式出現，是最有力量的怪物。它們的性格殘忍，隨時準備摧毀和吞噬任何能抓到的人。茂宜島國王曾經養過一隻附身公雞的「庫普阿」，非常具有破壞性，憑藉神奇的力量，在鬥雞時打敗了所有的對手。

根據今日美國聯邦和州法律，鬥雞是非法的。然而在夏威夷卻很少逮捕違規者，甚至還向外輸出。過去五年，夏威夷的走私販已向關島運送了1,700多隻鬥雞。但就算在島上，並非所有的野雞都是居民飼養的放山雞或鬥雞。

野雞最多的地方是可愛島（Kauai），有數千隻野雞。這些雞是在800多年前由波利尼西亞人引進到島上飼養的紅原雞（red jungle fowl）後代。1991年印尼基（Iniki）颶風摧毀了數百座雞舍，導致大量雞兒落跑。逃跑的雞與原生的野雞雜交，大量繁殖，人們漸漸無法分辨逃跑的雞群和雜交後代之間的差異。

我在夏威夷群島走過許多地方，在沙灘上、公園裡、停車場、大街小巷都驚喜看到了野雞。牠們的肉質硬如皮革，當地人開完笑說：「如果真想吃野雞，必須先準備兩鍋水煮沸，其中一鍋放火山岩，另一鍋放雞。當火山岩煮爛時，代表雞也熟了。」由於島上流浪漢不打野雞主意，雞兒自由自在島上遊盪，生活愜意，肚子餓了可吃田間害蟲、垃圾或貓食，甚至會向遊客討食物。

身為遊客，我覺得野雞十分討喜。但當地居民對牠們卻是愛恨交織。雖然雞兒減少了可怕的蜈蚣數量，也24小時叫個不停、迫害草原和你家後院。威基基小學附近的居民抱怨，卡皮歐拉尼（Kapiolani）公園的野雞一夜間進入校園，但州教育部官員緩頰，說這些雞通常會在白天離開。

在國有財產上，野雞被認為是家禽。市政府正進行野雞管理計畫第二階段，如果野雞在市府土地，請聯繫城市客戶服務部；如果闖入私人住宅，居民必須自己解決。找人消滅野雞的服務通常花費超過200美元，居民也可以自行到五金店購買捕獸夾。官員表示，射擊動物合法，但鑒於意外責任問題，不建議這樣做。

各方討論過程中，愈來愈多雞仔由鄉村湧入市區，四處遊蕩。愛雞人士習慣拿殘羹剩飯餵野雞，吸引愈來愈多野雞。不堪其擾的居民說，愛雞人士還試圖阻止其他人誘捕或運走野雞。

一位住在檀香山市中心馬可波羅公寓27樓的居民說，她睡覺時都得戴上耳罩，以免被公雞在淩晨3點吵醒。受不了雞叫聲，幾乎每晚都會有一群人不約而同聚集成一個即興的社區隊伍，試圖追捕最吵的肇事公雞。社區居民報告說，嘈雜的鳴叫導致他們持續睡眠不足，昏昏沉沉，嚴重降低工作效率，這是國安問題。

更複雜的是，有些人對叫聲深感困擾，而另一些人則不太在乎。深度睡眠者和住在裝有強化玻璃的空調建築中的人，並不會像住在路旁打開窗戶的人那樣，聽到公雞的哀號。

於是，入夜後經常上演這樣的戲碼：一天晚上，一群不認識的人，自動加入了未經編隊的快閃族，試圖抓住棲息在街道灌木叢的吵鬧雞群；但雞兒很快就散開了，快速跳到電線桿或屋頂死角，人們很難抓到牠們。三個月，抓雞民團僅抓到五隻公雞、兩隻母雞和一隻小雞，他們將捕獲的雞隻放在寵物籠中，運送到遙遠的地方放生。

市政府也發憤圖強，專案撥款5萬美元抓野雞；可惜成效不佳，平均抓一隻雞花費超過100美元。抓到雞後如何處理，也傷腦筋。他們嘗試在夏威夷州立法，要求州農業部與土地和自然資源部合作，建立一個試點計畫來管理野雞的數量；但很不幸，這個參議院第2195號法案並未通過。有數十人作證反對該法案，認為雞和人類一樣有生存的權利。

身為智慧城市倡議者，我試圖以物聯網技術解決夏威夷野雞問題，發明「智慧公雞項圈」，稱為RoosterTalk。公雞項圈能限制進入公雞喉頭的空氣，從而降低雞鳴時的音量。

這種項圈有感測器，平時項圈放鬆；當量測到大音量時自動緊縮，降低空氣流通。項圈的電池可藉由公雞點頭時，將動能轉為電能蓄電；也會發射追蹤定位訊號，市政府可隨時掌握公雞動向，制定管理辦法——例如，找出太吵的公雞，特別管訓。項圈價格在量產後可降到10美金，也可回收使用。

然而，在本人的發明被夏威夷市政府採用前，島民們就暫時和野雞們相忍共存吧！

「全文轉載自未來城市(為什麼BNT等六大新冠疫苗，關鍵推手都是女性？｜疫苗女王1)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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