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【動物冷知識】異色寶可夢萌度翻倍？真實版超哭：弱視、母單、易被吃！

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

寶可夢的世界裡，有一群被稱為「異色」的寶可夢，他們有別於同種的寶可夢不同的顏色，因為數量稀有而吸引許多遊戲玩家捕捉。

在現實世界也有「異色」的動物嗎？我們今天一起來看看「異色」的動物冷知識吧！




白化症是一種先天的遺傳性疾病，患者缺乏色素細胞所製造的黑色素。

黑化是深顏色的黑色素在皮膚（或皮膚附屬物，如毛髮）當中逐步建立的過程，與白化症相反。

而白化與黑化並不一定是這些症狀所引起，可能是由基因問題而導致。

在人類中也有白化症的存在，黑化則沒有，與人種膚色無關。




我們的眼睛是三色視錐，分別對藍、綠、紅感光。鳥類則是四色視錐，比人類多一種紫外線感光細胞。鳥類看到的世界比我們所見的更加繽紛多彩，所以只要單一顏色的雄鳥，很難與色彩繽紛的雄鳥競爭。




剛出生的貓咪眼睛都是藍色的，隨著年齡增長、黑色素增加而改變成黃色、棕色、橙色、琥珀色和綠色等，有些會維持藍色。

而白化的貓咪因為天生缺少黑色素，所以眼睛也會維持藍色，這讓他們有懼光、視覺敏銳性降低等問題。




剛出生的小海豹毛色是白色的，有利用他們在雪地隱藏、躲避敵人獵食。海豹成年後會換成較深的毛色，之後就會進入海洋中覓食。

許多海中的獵食者，如海豹、企鵝、虎鯨，都是背後顏色較深、腹部較白，因為在海中，往上看他們的白色腹部剛好隱身於陽光、往下看深色的背部又剛好融入漆黑的海底，提高他們的狩獵效率。




黑豹是所有黑化大貓的一種泛稱，並非單一物種。黑豹幼體和正常毛色的幼豹會混雜在同一胎中出生，並且黑豹也能產下正常毛色的幼豹。




參考連結：123

白化症 寶可夢 貓咪 海豹
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