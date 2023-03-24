13歲女兒想養烏龜！「用23頁簡報」說服父親 1.6萬網友佩服了

飼養寵物是許多人的夢想，但做決定之前務必想清楚，並對寵物的生命負責任。英國一名13歲的女孩，為了說服父親讓她飼養烏龜，竟然製作23頁的簡報，而貼文曝光後吸引了1.6萬人按讚。

根據《每日郵報》報導，父親馬修霍頓（Matthew Horton）在推特上發文，表示13歲的女兒製作了一份23張幻燈片的簡報，內容是關於為什麼該讓她養一隻烏龜。從照片中可以看見，第一張簡報的標題為「讓我們開始烏龜會議吧」，接著詳細講述飼養烏龜所需的物品、烏龜該吃什麼、如何去照顧，以及對於家庭的益處等主題。馬修霍頓被女兒的舉動嚇壞了，也決定讓她飼養烏龜，只是還沒告訴她這個好消息。 第一張簡報的標題為「讓我們開始烏龜會議吧」。圖擷自@matthewjh

貼文曝光後吸引1.6萬人按讚，許多網友紛紛表示，「我同意買一隻烏龜給她」、「一定要買一隻了，甚至兩隻也可以」、「她是個聰明的女孩」、「也許可以用領養的方式，烏龜確實是很棒的寵物」、「孩子在市場行銷方面很有前途」、「這太棒了，她贏得了我的心」、「烏龜的壽命很長，有些人在幾年後就失去興趣，養之前要想清楚」、「我相信她會成為一個偉大的烏龜主人」。

也有網友分享類似經驗，「我的女兒為了一隻小貓做出同樣的事情」、「我兒子做了類似的報告，並附有一張圖表，顯示烏龜對他幸福水平的影響」、「我的女兒曾經寫過一封很長很詳細的信，說明我們為什麼要給她一隻金魚」、「別被騙了，我女兒幾年前也做了一個簡報，具體說明誰會餵食、撿大便、接種疫苗等，就為了養一隻狗，結果過沒多久，都變成我在照顧」。