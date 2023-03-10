高雄港洲際碼頭現海豚群 海保署初判追逐覓食進港
高雄港洲際碼頭民眾今天發現有20幾隻海豚游進港內，高雄港務分公司轉知進出碼頭船舶減速，避免碰撞。海保署初判應為瓶鼻海豚群追逐覓食游入港區，已往外海移動。
海洋保育署上午近11時獲報，指高雄洲際碼頭工作船蔡姓工作人員看見有20幾隻海豚游進高雄洲際碼頭內，海保署協請高雄市政府海洋局通知高雄港務分公司監控中心，協助轉知進出S16至S18碼頭附近水域船舶減速慢行，避免驚嚇或碰撞海豚。
海保署今天下午發布新聞稿指出，高雄保育站巡查員到場巡視時並未發現海豚；目擊民眾則稱這群海豚已經往外海移動。初步判斷這群海豚應為瓶鼻海豚，進港原因可能是鯨豚追逐覓食。
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