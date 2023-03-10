高雄港洲際碼頭現海豚群 海保署初判追逐覓食進港

狗狗永遠都是人類最好的朋友。一名女子家中的黃金獵犬獨自出門散步，回家竟然背著一隻「國寶無尾熊寶寶」回家，這可把女子嚇壞了，但仔細一看阿金竟然相當和善的保護著無尾熊寶寶不讓牠受凍，暖心的行為讓不少網友相當感動。

2023-03-10 11:59