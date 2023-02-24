回頭率破表！另類保鑣「寵物蟒」秀全場 網笑：希望牠有吃飽

寵物百百種，不是只有可愛才會引人注目！日前就有網友在路上遇到一位身穿黑衣的男子，他的頸部、背部還有頭上纏繞了一條「寵物蟒蛇」，吸引許多路人注意，還有人推測該品種為「網紋蟒」，是世界上最大的蛇類之一，貼文一出掀起網友熱議討論。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，圖中有一位黑衣男子，身上纏繞了一條「寵物蟒蛇」，經其他人推測該品種為「網紋蟒」，無毒，最長可達9公尺、最重則達100多公斤，為世上最大的蛇類之一，主要分布在印度、印尼、菲律賓等東南亞地區。

許多網友表示，「其實牠就是寵物蛇，只是外型比較讓人害怕而已」、「人家只是在散步」、「蟒蛇如果從小養，會認主人，而且其實很聰明，也很愛撒嬌，就當作長得比較長的貓咪」；還有人擔心「這樣的氣溫驟降的天氣環境下溜蛇，感覺不太恰當」、「如果蛇在脖子纏住就完了」。

也有人開玩笑留言，「希望他的寵物有吃飽」、「走在路上沒人敢走他旁邊」、「都不知道是誰在取誰暖」、「其實這隻蛇是主人的另類保鑣，出門戴上牠，我就不信有人敢欺負這個主人」、「涼感圍巾」。