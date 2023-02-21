一植肉「石虎禮袋組」開賣！還有7款聯名「植物肉餐」

台灣植物肉品牌NO MEATING一植肉於2月起攜手台北市立動物園，共同推動石虎保育，與RÒU by T-HAM、小小樹食、黑膠漢堡、Become Brunch與Miss Green等5間餐廳，推出期間限定的7款石虎保育聯名植物肉餐點。此外NO MEATING一植肉也同步推出以石虎各種日常生活姿態設計的聯名禮袋組，結合以台灣茶為靈感打造的新品「植物茶香鬆」，每賣出1個提袋，品牌將捐出5%營收作為保育基金，一起為石虎保育及守護台灣的生態多樣性盡一份心力。

自2020年成立的「一植肉」，主打100%全植物肉。為呼籲消費者關注石虎保育，也與本次合作的餐廳攜手，推出多樣化的7款植物肉餐點。獲得米其林綠星與必比登推介的「小小樹食」，使用植物絞肉、一植肉清蒸雪魚排、植物漢堡排等食材，推出有「一植肉越式炸春捲」、「椰香檸檬魚湯」、「咖哩香料起司酥餅」等餐點；推廣彈性蔬食早午餐的「Become Brunch」則提供了「鐵板肉排食蔬貝果堡」；至於結合嘻哈文化的「SKRABUR黑膠漢堡」提供有「初一雪魚漢堡!! fishless !!」，而全蔬食餐廳「Miss Green」與肉料理「RÒU by T-HAM」則各自提供「檸檬優格雪羽堡」與「咖哩植物肉漢堡排飯」，提供民眾不同的植物肉料理體驗。