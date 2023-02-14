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壽山動物園充滿粉紅泡泡 特製節蔬果花束很浪漫

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
保育員送黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡「BOSS」和「老闆」辣椒花束。圖／高雄市觀光局提供
保育員送黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡「BOSS」和「老闆」辣椒花束。圖／高雄市觀光局提供

今天是西洋情人節，不只人要過節，動物也要浪漫一下。高雄壽山動物園準備特製蔬果花束，除了增加動物的食材豐富性，也讓動物藉機展露對於同伴的愛意。

黑猩猩、紅毛猩猩、黑熊、灰鸚鵡、黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡分別收到園方工作人員為他們準備的特製蔬果花束，讓園區充滿粉紅泡泡。觀光局長高閔琳說，動物園在特殊節日會幫動物準備小點心，看到動物們開心地享用心意，相當逗趣。

壽山動物園內種植有原產於非洲的火焰木，目前正值花期，火焰般鮮紅的花朵開在樹冠層頂端，虎山旁的迷你馬展場可捕捉到盛開的畫面。園方人員這次情人節發揮巧思，將花朵形狀類似鬱金香的火焰木花朵製作成花束，提供給動物享用。

黑猩猩「莉忠」率先找到園方準備的火焰木花束，嘗了一口甘甜的花蜜後，發現另一頭還有鑲上芭蕉、金棗、蜜棗和蘋果的花椰菜，快速走過去拿起來食用，也不忘跟室友「美珍」及「曼華」分享特製花束，讓「猩」居充滿粉紅泡泡。

「美珍」和「曼華」看到新奇的花束還仔細端詳一番，隨後才開始吃起蔬果花束。紅毛猩猩「咪咪」的花束由花椰菜、韭菜花、四季豆、蜜棗及胡蘿蔔組成，室友「阿宏」拿到火焰木花想送給咪咪，但「咪咪」卻手握蔬果花束轉身離開，並在一旁研究沒見過的韭菜花，完全不給「阿宏」機會。

園區內阿嬤級的台灣黑熊「瑪莉」收到園方特製的營養花束，先是吃光最愛的水煮蛋和小塊肉，接著才慢慢品嘗其他蔬果。保育員也為灰鸚鵡「小灰」、黃腹藍琉璃金鋼鸚鵡「BOSS」和「老闆」準備以園區裡的蒲葵硬葉包裝的辣椒花束，因辣椒富含有維他命C、維他命E，還有花青素、辣椒素等可補充身體所需的維生素，鸚鵡對辣味無感，才能這樣盡情大口狂嗑。

壽山動物園去年底重新開園，熱度不墜，因動物園停車空間有限，園方建議在高雄車站搭乘56號公車，或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，可節省等候停車空位時間，也讓旅程更加輕鬆便捷。

因現場售票名額有限，建議民眾可到官網（http://kh-zoo.kcg.gov.tw）、ibon（https://reurl.cc/06moOo ）及kkday（https://reurl.cc/85YOg7）三大購票平台進行門票預購，以免向隅。

火焰木在虎山旁的迷你馬展場盛開。圖／高雄市觀光局提供
火焰木在虎山旁的迷你馬展場盛開。圖／高雄市觀光局提供
紅毛猩猩「咪咪」專注研究特製花束吃法。圖／高雄市觀光局提供
紅毛猩猩「咪咪」專注研究特製花束吃法。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」品嘗鑲上金棗的花椰菜花束。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」品嘗鑲上金棗的花椰菜花束。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」手持花椰菜花束向「美珍」傳情。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「莉忠」手持花椰菜花束向「美珍」傳情。圖／高雄市觀光局提供
保育員遞上辣椒花束給灰鸚鵡「小灰」。圖／高雄市觀光局提供
保育員遞上辣椒花束給灰鸚鵡「小灰」。圖／高雄市觀光局提供
黑熊「瑪莉」收到園方特製的營養花束。圖／高雄市觀光局提供
黑熊「瑪莉」收到園方特製的營養花束。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「美珍」和「曼華」在樹梢享用特製火焰木花束。圖／高雄市觀光局提供
黑猩猩「美珍」和「曼華」在樹梢享用特製火焰木花束。圖／高雄市觀光局提供

壽山動物園 鸚鵡 台灣黑熊
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