萬元大餐好貴！他起床後發現千元鈔被狗咬爛 嘆：錢有收好

許多人養寵物都有物品被毀損的經驗，有網友睡醒時發現自已的狗狗把約莫新台幣1萬多元的紙鈔咬爛又吃下肚，讓原PO欲哭無淚，不過許多人建議，若紙鈔能拼回1/2，送到臺灣銀行可以換新。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己只是睡個午覺起床，就發現整個床都是錢，總金額約1萬初的新台幣千元鈔票就被寵物狗咬爛，甚至有的已經被狗吞下去了，也預估拼不回原本的樣子，更無奈嘆「我的錢有收好！」

有經驗的網友分享，其實銀行很通融，只是這些可能沒辦法確認有十張，我家狗曾經咬到剩1/3，銀行照樣讓我拿回1000元。許多網友紛紛表示，「那些大概剩1000~2000元的殘值，交給銀行處理」、「拼起來有超過1/2就能去臺灣換」、「這個送到臺灣銀行可以換新的」。

其他人回覆，「昨天我家的狗咬爛我一包衛生紙就一臉無辜，現在看到版主的狀況，我好多了」、「只能安慰自己，與這些錢的緣份已盡，好好活下去」、「壓歲錢提早花光的概念」。

還有人開玩笑表示，「這狗懂吃」、「這餐好貴」、「只好讓狗去打工賠錢」、「這幾天的大便收集一下，也許還有一些紙屑」、「這大概是牠這一生中吃過最貴的一餐了」。