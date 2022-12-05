破紀錄！逾200隻黑琵白琵到濁水溪出海口度冬
彰化縣濁水溪溪岸近年營造水環境，今年冬候鳥紛紛飛來，目前逾百隻水鳥群聚大城鄉北岸，包括4白面琵鷺、9黑面琵鷺，吸引愛好生態保育人士前往觀看，發現多對保育類猛禽東方澤鵟築巢，代表有充裕食物來源，自然生態狀況良好。
第四河川局長李友平今天表示，已收回濁水溪兩岸出海口的土地作為生態基地，小大魚塭和河川局挖掘的高灘地蓄水池合計200多個，可作為抑制揚塵的水塘又可當作水鳥棲地，今年鳥況非常好，濁水溪兩岸100多隻黑面琵鷺，自然生態良好被林務局登錄為國土綠網，也入選公共工程金質獎第一名。
彰化縣野鳥學會近日調查鳥況，看見大城鄉的濁水溪北岸鳥況比往年熱鬧，有尖嘴鴨、琵嘴鴨、小水鴨等雁鴨科水鳥，還有白面琵鷺與黑面琵鷺，漲潮時水鳥聚集剛出鴨的養鴨場水池棲息和覓食，退潮時飛回海邊，這兩天東北季風轉強，群鳥又飛回水池避風。
彰化鳥會鳥調人員今天指出，至少5對以上的東方澤鵟在附近築巢，猛禽是野鳥生物鏈的頂尖消費者，有猛禽築巢的地方通常代表當地食物來源較充裕，5對以上築巢，可見大城鄉濁水溪畔的自然生態良好，很多「活動蛋白質」可供東方澤鵟養育下一代。
國際級保育類野鳥黑面琵鷺和白面琵鷺都瀕臨絕種，外貌相似。黑琵體型約74至76公分，長喙深灰色，腿和腳都是黑色；白琵約84公分，長喙灰色，嘴端黃色，腳的皮膚沒那麼黑。彰化鳥會約今年9月入秋觀測到牠們和各種水鳥陸續飛來度冬，再過16天是冬至，冬候鳥現今大致到齊，預計明年4月離台，各自飛回北韓、中國東北和新疆等夏季棲地。
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