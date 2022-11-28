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女好心救助卻是「不想奮鬥的貓頭鷹」 1原因報警抓牠

香港01／ 撰文：李納德
女生稱貓頭鷹有晚走入她的院子，她順手給了點食物，之後就放她飛走，沒料到牠翌日再來。（微博影片截圖）
女生稱貓頭鷹有晚走入她的院子，她順手給了點食物，之後就放她飛走，沒料到牠翌日再來。（微博影片截圖）

牠以為自己找到長期飯票！大陸南京有女生日前場報案，稱自己救助1隻貓頭鷹後，牠居然蹭吃蹭喝想來「定居」。女生表示，有天看到貓頭鷹在院子內出現，隨手丟了食物給牠，然後放牠飛走，未料貓頭鷹第二日再出現討吃，第三天索性留下不願離開。女生後來發現牠屬於國家二級保護動物，不敢胡亂餵食，但又「請」不走牠，無奈向警察求助。目前貓頭鷹被送到動物園，待確認身體無礙後會放歸大自然，然而不少網民笑稱牠已認得路，之後可能又會再去找女生討食物。

陸媒報導，江蘇南京近日有女生報案稱有隻貓頭鷹在她家的院子「騙喝騙吃」，「牠在我的院子裏呆了好幾天了」。她說貓頭鷹早前飛到院子內，她順手就給了牠一點食物，隨後就放牠飛走。

結果翌晚牠又再飛回來討食物，「然後我又給牠餵了點吃的，又放生了」；未料第三天晚上牠又在院子裏出現，這次更是送不走。女生後來發現，原來貓頭鷹屬於國家二級保護動物，馬上不敢投餵，「我又不敢養」。她無奈報警，民警唯有先帶貓頭鷹回派出所，檢查其身體發現沒有外傷，翌日再將牠送至動物園，待確認牠身體健康後會放歸大自然。

事件令網民爆笑，沒想到貓頭鷹外表兇猛，「卻也有粘人的一面」、「不想奮鬥的貓頭鷹」、「牠會為他捉很多老鼠」。不過，有人認為貓頭鷹以為自己找到長期飯票，牠已經認得路之後會再回去，「貓頭鷹：放飛大自然，唉，認得路了，回頭還來，不然你再報警吧」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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