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【動物冷知識】古典樂vs爵士樂？實測鯊魚最愛這款：聽起來就很好吃

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

以前人會把表達者與傾聽者兩人無法達成共識時，說是「對牛彈琴」，但你知道嗎？其實牛超愛聽音樂❤️

今天我們一起來看動物「聽音樂」的冷知識吧！




讓母雞聽古典音樂，也能更使母雞心情大好，增加產蛋量！




鯊魚除了透過鮮血的氣息捕捉獵物外，也會利用兩側各有一條的「側線」，感受水中的震動來搜尋獵物。

原先科學家先嘗試以爵士樂吸引鯊魚過來餵食。當鯊魚熟悉爵士樂後，又在另一側放上古典音樂，此時鯊魚開始感到混淆。後來科學家讓鯊魚辨認爵士樂與古典音樂的差別後，大部分的鯊魚仍游往爵士樂的方向，原因可能是爵士樂在水中的節奏，更接魚群掙扎時所發出的震動聲。




貓咪在舒適的情況下會發出呼嚕嚕的聲音，不舒適、感到焦慮不安時，也會發出呼嚕嚕的聲音安撫自己。

葡萄牙里斯本大學的獸醫 Carreira 研究，適合貓咪的音樂可以幫貓咪舒緩壓力，並在手術時更能忍受疼痛。

參考連結：123

鯊魚 貓咪
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