聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】古典樂vs爵士樂？實測鯊魚最愛這款：聽起來就很好吃
哈囉大家好，我是帽帽！
以前人會把表達者與傾聽者兩人無法達成共識時，說是「對牛彈琴」，但你知道嗎？其實牛超愛聽音樂❤️
今天我們一起來看動物「聽音樂」的冷知識吧！
讓母雞聽古典音樂，也能更使母雞心情大好，增加產蛋量！
鯊魚除了透過鮮血的氣息捕捉獵物外，也會利用兩側各有一條的「側線」，感受水中的震動來搜尋獵物。
原先科學家先嘗試以爵士樂吸引鯊魚過來餵食。當鯊魚熟悉爵士樂後，又在另一側放上古典音樂，此時鯊魚開始感到混淆。後來科學家讓鯊魚辨認爵士樂與古典音樂的差別後，大部分的鯊魚仍游往爵士樂的方向，原因可能是爵士樂在水中的節奏，更接魚群掙扎時所發出的震動聲。
貓咪在舒適的情況下會發出呼嚕嚕的聲音，不舒適、感到焦慮不安時，也會發出呼嚕嚕的聲音安撫自己。
葡萄牙里斯本大學的獸醫 Carreira 研究，適合貓咪的音樂可以幫貓咪舒緩壓力，並在手術時更能忍受疼痛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言