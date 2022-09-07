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北市動物園長頸鹿寶寶來報到 活力充沛常奔跑

中央社／ 台北7日電
長頸鹿寶寶小麥(中)出生。圖擷自台北市立動物園
長頸鹿寶寶小麥(中)出生。圖擷自台北市立動物園

台北市立動物園今天宣布好消息，長頸鹿「小麥」日前產下第3胎，寶寶一開始不會吸母乳，幸好在逐步引導下，這隻身高183公分的「巨嬰」已會自己找媽媽，且活力充沛常奔跑。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，非洲動物區的長頸鹿「小麥」繼2020年產下二寶「麥芽」後，8月16日上午8時許又產下第3胎，保育員確認寶寶能自己站立後，便引導寶寶踩著生疏、不穩的步伐，緩緩站上地磅量體重。

動物園指出，寶寶出生時身高為183公分、體重72公斤，健康狀況良好，但相較姐姐「麥芽」出生6小時就會找奶喝，寶寶出生8小時仍未主動喝奶，照養團隊決定啟動人工哺育，提供能維持營養及體力的代奶。

動物園說明，為了讓寶寶學會主動喝奶，保育員密切關注牠的進食狀況，並在接下來幾天人工哺育時提供適度奶量，保持一定程度飢餓感，同時提供葉子讓牠認識食物，還試著將代奶噴灑在「小麥」的乳頭上，而「小麥」則不斷甩尾巴、踢腳，好像在表達不滿。

動物園表示，出生約2週後，保育員終於觀察到寶寶主動吸母乳，與「小麥」的互動大幅增加，在確認寶寶體重持續穩定上升後，就逐步減少人工哺育次數，現在寶寶已經可以和「小麥」過夜。

動物園指出，精力旺盛的寶寶常常在欄舍中活蹦亂跳、急速奔跑，相信活力充沛的牠在不久後就可以和「小麥」一起到戶外活動場和大家見面。

小麥 動物園

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