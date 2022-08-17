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北市動物園首次成功孵化大巨嘴鳥 父母護子緊盯遊客

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
育雛期間親鳥會飛到玻璃窗前和遊客對視，那並不是對遊客好奇或是示好的表現，而是親鳥正「緊盯著你」。圖／動物園提供
育雛期間親鳥會飛到玻璃窗前和遊客對視，那並不是對遊客好奇或是示好的表現，而是親鳥正「緊盯著你」。圖／動物園提供

台北市立動物園熱帶雨林室內館的大巨嘴鳥夫妻貝貝（公鳥）、歪歪（雌鳥），已經在7月1日孵化一隻雛鳥，園方說，這是園內第一隻成功孵化的大巨嘴鳥，貝貝、歪歪非常護子，不僅搶著反芻來餵食雛鳥，更經常飛到玻璃窗前和遊客對視，做好警戒工作。

動物園表示，大巨嘴鳥在以前就有過繁殖紀錄，但產下的卵都沒有成功孵化，動物園的照養團隊參考國外的繁殖和照養經驗，終於讓大巨嘴鳥夫妻在今年成功孵出第一隻雛鳥，園方做出了許多改變，包括為了避免親鳥進出時踩裂鳥蛋，改良過去仿野外狹長型的巢箱，改用空間較大且避免直接進入巢穴的L型巢箱。

還有親鳥的天性會在樹幹裡挖洞築巢，動物園若提供現成的巢材，都會被親鳥當成垃圾帶出巢箱丟棄，所以改用質地較軟的合板讓親鳥親自破壞，才成功讓巢材留在巢箱裡，減少蛋在光滑的平面滾動的情況。最後，是增加繁殖時期的蛋白質攝取，改良原本水煮蛋的形式，將蛋殼、蛋白、蛋黃全部攪拌在一起，做成蒸蛋的形式，讓親鳥沒辦法挑食。

動物園表示，貝貝、歪歪是一對非常護子的夫妻，在孵蛋的時期，就時常發生搶著孵蛋的情形，當雛鳥孵化之後，夫妻倆更是百般呵護唯一的幼雛，保育員透過監視攝影機發現，夫妻倆會吃下食物後回到巢箱，在巢箱狹小的空間內，排隊搶著反芻來餵食雛鳥的可愛畫面。

動物園表示，貝貝、歪歪對外警戒工作也相當謹慎，只要保育員比較接近正在育雛的巢箱時，牠們就會發出叫聲並做出驅趕的動作，就連遊客隔著玻璃窗觀察大巨嘴鳥時，偶爾會發現親鳥飛到玻璃窗前和遊客對視，那並不是對遊客好奇或是示好的表現，而是親鳥正「緊盯著你」，提防是否有入侵者作出威脅雛鳥的舉動。

動物園表示，從7月到現在已經將近1個半月的時間，雛鳥經歷破殼、長羽管、嘗試站立、開眼等成長過程，從原本親鳥頻繁的進出巢箱，到現在偶爾才會看到親鳥進巢箱餵食，估計大巨嘴鳥寶寶在近期就會準備踏出巢箱；園方提醒，遊客觀察雛鳥練飛時，不要發出噪音、用手拍打玻璃等行為，給雛鳥順利踏出第一步的機會。

貝貝（公）。圖／動物園提供
貝貝（公）。圖／動物園提供

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