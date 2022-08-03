【動物冷知識】橘貓都市傳說「胖又容易領便當」 到底原因何在？

哈囉大家好，我是帽帽！

「十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖」，為什麼橘貓這麼胖呢？

今天我們一起來看看橘貓的冷知識吧！

有說橘貓三分之二都是公的，也有說80%都是公貓。

在遺傳學中，控制顏色的基因在Ｘ染色體上，公貓（ＸＹ）只需要一條橘貓基因Ｘ就能成為橘貓，母貓（ＸＸ）則可能受到其他顏色基因影響。因此，橘貓是公的機率比母的更大喔！

另外橘貓有著兩性異型的動物，胖的都是公貓，母貓則相對的比較輕盈。

貓咪肥胖問題跟人類一樣，會帶來許多不便與疾病，所以還是要幫助他們控制飲食，帶他們多多運動，保持健康唷！

公橘貓身形優勢加上膽大、侵略性強，在喵星人社會地位高，更受母貓青睞，這也導致野外橘貓比例更高的原因。

因為橘貓更大膽更敢衝，飼主也要注意貓咪的行為，不要讓他們跑去芭比Q了。

古埃及人把貓能抓老鼠、抓蛇這一獵捕能力，視作太陽神「拉」殺死邪惡之蛇「阿波斐斯」的現實具象化。

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