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台北動物園打造栗喉蜂虎仿岩巢區 盼順利繁衍下一代

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北動物園穿山甲館內目前有6隻栗喉蜂虎。圖／台北市立動物園提供
台北動物園穿山甲館內目前有6隻栗喉蜂虎。圖／台北市立動物園提供

北市動物園今天表示，園內照養栗喉蜂虎的團隊參考金門當地的沙質壤土，在熱帶雨林室內館（穿山甲館）內打造一處仿岩巢區，今年4月正式落成啟用，保育員除了親自畫設計圖和監造外，還依據由金門帶回的沙質壤土樣品，調製出最接近的巢土配方，6月初觀察到蜂虎開始有挖洞的行為，希望透過「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」在動物園內人工孵化並育雛成功的個體，未來能順利繁衍下一代。

台北市立動物園表示，動物園從2015年起，開始和台灣大學森林系研究團隊合作，並獲得華信航空持續協助執行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，今年是第7年，每年研究團隊都會在金門栗喉蜂虎的棲息地，撿拾栗喉蜂虎的棄蛋進行研究，幸運人工孵化且育雛成功的個體，就會移至穿山甲館內照養。

台北動物園表示，栗喉蜂虎是金門地區極具特色的夏候鳥，每年清明節前後，陸續飛進金門的天空，尋覓適合繁殖的沙質壤土。牠們披著翠綠色外衣、拖著藍色尾羽、喉部還點綴著栗紅色，非常吸引人們的目光，在當地又被稱為「夏日精靈」。

台北動物園表示，目前穿山甲館內共有6隻栗喉蜂虎，其中有一隻是去年人工孵化並育雛成功的母鳥，其他個體都是公鳥。負責照養栗喉蜂虎的團隊，從今年初便開始發想在穿山甲館景觀電梯右側上方，建置模仿野外沙質壤土的仿岩巢區，相關人員除了親自畫設計圖、和施作的廠商反覆討論外，還特別商請從事歐亞水獺野外調查的成員，協助從金門帶回栗喉蜂虎築巢用的沙質壤土樣品，經過多次、挑選多種土質不斷的混搭測試後，終於調配出最接近當地沙質壤土的比例。

台北動物園表示，經過數個月的努力，仿岩巢區4月啟用，表面設置許多個巢洞，其中有6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。保育員利用細長的塑膠管填塞調配好的巢土，再放入木製的巢箱中，目的是要讓栗喉蜂虎在繁殖期時，能夠像野外的個體一樣展現挖掘巢洞的自然行為；在這6個通道的末端是產蛋區，保育員特地在產蛋區後方設置小門，方便觀察個體繁殖的狀況。

台北動物園表示，保育員在6月初觀察到蜂虎開始有挖洞的行為，繁殖期間共有3隻個體有挖巢的行為，這3隻都是2018年人工孵化並育雛成功，其中兩隻感情特別好的公鳥還會同心協力一起挖掘巢洞，而去年才新加入的菜鳥們，則是在一旁見習挖掘巢洞的技巧，期待明年每一隻栗喉蜂虎都能成為挖掘巢洞的高手，善用仿岩巢區順利在穿山甲館內繁衍下一代。

今年的繁殖期共有3隻栗喉蜂虎有挖巢的行為，兩隻感情特別好的栗喉蜂虎公鳥還會同心協定一起挖掘巢洞。圖／台北市立動物園提供
今年的繁殖期共有3隻栗喉蜂虎有挖巢的行為，兩隻感情特別好的栗喉蜂虎公鳥還會同心協定一起挖掘巢洞。圖／台北市立動物園提供
仿岩巢區其中6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。圖／台北市立動物園提供
仿岩巢區其中6個巢洞能夠直達末端的產蛋區。圖／台北市立動物園提供
保育員親自畫栗喉蜂虎仿岩巢區的設計圖。圖／台北市立動物園提供
保育員親自畫栗喉蜂虎仿岩巢區的設計圖。圖／台北市立動物園提供
保育員建置的仿岩巢區，讓栗喉蜂虎有機會展現自然繁殖行為。圖／台北市立動物園提供
保育員建置的仿岩巢區，讓栗喉蜂虎有機會展現自然繁殖行為。圖／台北市立動物園提供

動物園 金門 北市

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