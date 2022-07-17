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寵物監護成難題 植入晶片為解方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
情人共同飼養毛小孩成為愛情的美好象徵，然而在碰上離婚或分手的狀況時，不少人為了寵物監護權而對簿公堂。（Photo by Anastasia Pavlenko on Flickr under C.C. License）
情人共同飼養毛小孩成為愛情的美好象徵，然而在碰上離婚或分手的狀況時，不少人為了寵物監護權而對簿公堂。（Photo by Anastasia Pavlenko on Flickr under C.C. License）

「你不准帶走我們一起養的狗！」情人共同飼養毛小孩成為愛情的美好象徵，然而在碰上分手或離婚的狀況時，不少人為了寵物監護權反目成仇。尤其在離婚率亞洲第一的台灣，寵物犬貓的數量將近300萬隻，寵物監護權問題也浮上檯面。律師建議，情侶或夫妻應在共同領養時，就協議誰是寵物的法定飼主，並植入晶片，以避免未來糾紛。

毛小孩監護戰開打

衛報》報導，根據美國婚姻律師協會的調查發現，寵物監護糾紛有逐漸增加的趨勢；英國家事律師杜葛爾也說，她經手過的離婚案件中有30%都牽涉到寵物糾紛。

專家指出，在大多數國家，寵物如同冰箱、櫃子等物品被視為「動產」，建議雙方在共同撫養寵物時，可以簽訂「婚前寵物契約」，明定寵物的法定飼主。如果沒有相關的契約，法院會就以相關證明或者撫養事實來核定歸屬權。

然而，「狗不是財產，而是家人」的想法大行其道，許多毛小孩的爸媽也採行「共同監護權」，以輪流飼養的方式，保障彼此關愛寵物的權利。但與小孩不同，民眾無法向寵物解釋「監護權是什麼」，寵物往往只感受到居住環境出現經常性的改變，產生不安全感等負面反應。

植入晶片

在台灣也常出現類似的狀況，根據內政部資料指出，2021年0到14歲的幼年人口數僅289萬人，而全台犬貓數量卻達到295萬隻，首度發生寵物數量比幼年人口數還多的狀況。

同時，台灣2020年離婚的伴侶高達5萬1680對，離婚率位居亞洲之冠，原因包括外遇、家暴或價值觀不合等。而隨著愈來愈多家中都有飼養毛小孩，寵物監護權問題也浮上檯面。

法律專家指出，在實務上，一般在判斷何人可以擁有毛小孩的所有權時，多會以做寵物登記(也就所謂的植晶片)時飼主的名字做為依據。不過若是寵物沒有植晶片，情侶飼主對所有權有爭執的時候，在判斷上主要的依據就比較模糊了，此時法院會視雙方當初是否有協議，或是平日照顧的情況綜合判斷。

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