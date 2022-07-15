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台北動物園人工哺育無尾熊Bess 正式展開獨立新生活

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供

北市動物園今天表示，先前因病離世的無尾熊Grace的寶寶滿1歲了，命名為「Bess」，帶有祝福之意，Bess已經正式和大家見面，體重穩定增長中，最近一次的每月例行健檢結果各項表現良好，顯見照養團隊的首次無尾熊人工哺育結果相當成功。

台北市立動物園的無尾熊Grace去年底因為反轉錄病毒發病，突發急性白血病，無法自行爬上樹也沒有治癒可能，保育員第一時間趕緊將育兒袋中的寶寶取出啟動人工哺育，醫療照養團隊和澳洲的專家群討論後，為避免Grace未來承受更多痛苦，以人道方式讓Grace安詳離世。

台北市立動物園表示，先前的Joey是無尾熊寶寶的名稱，Bess原來是照養團隊共同取的乳名，現在正式成為名字；Bess目前1歲2個多月大，體重約2500公克，雖然和同齡的無尾熊相比稍輕，但仍在穩定地增長中。最近一次的每月例行健檢結果，Bess的各項表現都呈現健康的狀態，採食情形及糞便狀況也都正常，照養團隊的首次無尾熊人工哺育結果可說是相當成功。

台北市立動物園表示，經過多次的嘗試與適應測試後，保育員在6月初正式讓人工哺育的寶寶加入群體，牠目前在無尾熊家族中，彼此獨立生活、相處相當良好。

台北市立動物園表示，早在4、5月時，保育員就開始陸續嘗試讓Bess和其他母熊短暫見面互動，彼此相互認識、熟悉與適應，而在經過照養團隊審慎的觀察與評估後，才在6月初正式讓Bess加入群體，與其他無尾熊在共同空間一起展開獨立新生活。

台北市立動物園表示，無尾熊本身屬於獨居動物，母熊雖可共同使用一個空間，但多數時間是各過各的、互不干擾。迄今1個多月來，Bess與其他無尾熊家族成員相處都很平和，也順利找到自己喜歡的棲位，成功展開自己的獨立生活。

台北市立動物園表示，Bess是由台北市立動物園首次啟動人工哺育機制照養長大的個體，儘管過去毫無相關經驗，照養團隊仍舊盡最大的努力，邊做邊調整與學習，也始終和澳洲庫倫賓動物保護區的專家群保持密切的聯繫。看到Bess能夠順利加入群體生活，讓照養團隊都感到非常欣慰。

台北市立動物園表示，目前Bess和其他無尾熊家族成員共同生活在無尾熊館一館，體型明顯較小的個體就是剛開始展開獨立生活的Bess。暑假期間，歡迎民眾一起來看這隻努力成長的無尾熊寶寶。

無尾熊Bess和照養團隊。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess和照養團隊。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供
無尾熊Bess。圖／台北市立動物園提供

無尾熊 動物園 北市

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