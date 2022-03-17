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日月潭「殺手」再現…牠被咬到剩半截仍在呼吸 公園景觀湖也傳災情
近日天氣回暖，不僅民眾搶著出門曬太陽，就連日月潭的外來種也紛紛出籠。有網友近日到日月潭釣到一條被咬到剩下魚頭的大頭鰱，撈上岸仍不斷擺動魚鰭、張嘴呼吸，而兇手疑似就是凶猛的外來種魚虎。
釣客在臉書粉專「日月潭一等高」分享一段影片，這條大頭鰱被咬到下半身消失，剩下的部分僅約一個手掌大。目測體重小於一斤，才剛被放進潭內不到一年，疑似就被有著「生態殺手」之稱的凶猛魚虎咬到剩半截。
根據中央社先前報導，魚虎其實已橫行日月潭水庫多年，每逢繁殖季節，整群上千條集體移動，遠看彷彿一群「魚球」。雖然在去(110)年與民間合作共移除了3萬4千多尾魚虎，但成體僅占了少部分，讓縣府農業處坦言要完全移除幾乎不可能。
除了日月潭，近日在台南一處公園景觀湖，不約而同出現大頭鰱疑似被魚虎咬死的事件。魚虎適應力、繁殖力相當強大，一般水質都可以存活，故有生態殺手之稱。不但危及生態也威脅養殖產業，池塘內的原生魚種幼苗，草魚、吳郭魚等魚種皆難以倖免。
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