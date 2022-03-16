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生態衝擊 新營南瀛綠都心公園魚虎現蹤咬死大頭鰱
素有「生態殺手」之稱的魚虎，最近經民眾發現在台南新營南瀛綠都心景觀湖現蹤，台南市政府工務局獲報，今早緊急派員捕撈，經過2個多小時捕到一隻，還撈到疑遭魚虎咬死的大頭鰱魚，憂心衝擊當地生態，未來將定期開放垂釣，期徹底解決。
工務局表示，魚虎，學名小盾鱧，因其求生適應能力非常好，一般水質都可以存活，且毫不忌口，繁殖力也相當好，故有生態殺手之稱，不但危及生態也威脅養殖產業，由於魚虎魚苗會隨河水或灌溉溝渠進入養殖池，使池塘內的原生魚種幼苗，草魚、吳郭魚等魚種無一倖免，且魚虎只吃活餌，捉捕耗時費力，養殖戶苦不堪言。
工務局說，為維護南瀛綠都心景觀湖生態，廠商以特製漁網捕撈作業，可避免原生魚種被一併打撈，新營區南紙里里長王信也表示可協助組織義工釣客團隊協助維護公園生態；工務局未來將與里民建立類似守望相助的生態義工團隊，維護公園中生態環境。
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